Смертность в Москве в 2018 году выросла на 3,6% на фоне падающей рождаемости

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В январе-июле 2018 года в Москве зафиксирована смерть 72 467 человек, что на 3,6% выше показателя первых семи месяцев 2017 года, следует из обнародованных данных столичного управления ЗАГС.

Из общего числа умерших 1,6% - иностранцы.

По данным ведомства, в Москве продолжается снижение рождаемости: с января по июль в столице зарегистрировано рождение 75 879 детей, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

До 2017 года в течение многих лет в столице наблюдался стабильный рост рождаемости, а в 2016 году в городе родились рекордные 146 тыс. малышей. С прошлого года наблюдается снижение рождаемости: в течение прошлого года в Москве зарегистрировано рождение 134 573 детей, что на 7,8% меньше показателя 2016 года.

В прошлом году также снизилась смертность: в течение года умерли 119 283 человека, что на 3,7% ниже показателя 2016 года.

По данным управления ЗАГС, в январе-июле 2018 года в столице зарегистрировано 43 950 браков, что на 9,4% меньше аналогичного периода прошлого года. Из общего числа почти 20% заключены с участием иностранцев. Число разводов с начала года в столице увеличилось на 2,3% по сравнению с прошлым годом и составило 26 117.