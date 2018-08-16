Суд в пятницу проверит законность лишения юриста Фейгина статуса адвоката

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в пятницу рассмотрит иск юриста Марка Фейгина к Адвокатской палате Москвы о признании незаконным решения о лишении его адвокатского статуса. В иске юрист просит отменить решение Совета Палаты и восстановить его статус адвоката.

В ходе предыдущего заседания, Фейгин и его защитник настаивали, что адвокатская палата нарушила сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. По словам юриста, статуса адвоката его решили из-за высказываний, сделанных в 2017 году. С тех пор прошло более девяти месяцев, а решение о дисциплинарном взыскании, отмечает Фейгин, должны принимать в течение шести месяцев.

В свою очередь представители Адвокатской палаты Москвы обратили внимание суда, что решение квалификационной комиссии основано на фактах неэтичного поведения Фейгина в твиттере.

24 апреля столичная Адвокатская палата лишила Марка Фейгина статуса адвоката, по словам самого юриста, за три публикации в твита, касающиеся блогера Анатолия Шария и его адвоката Сталины Гуревич. Решение Палаты Фейгин назвал "позорным", вынесенным из-за ведения им политических дел. В свою очередь, вице-президент Палаты Вадим Клювгант ранее заявил "Интерфаксу", что Марк Фейгин откровенно противопоставил себя фундаментальным ценностям профессии.

"Адвокатская профессия предполагает гуманное, высокоинтеллигентное, высокоинтеллектуальное, высокопорядочное поведение. Оно не совместимо с проявлениями агрессии, неуважения, оскорбления, употребления ненормативной лексики, а в этих публичных высказываниях, которые были сделаны Фейгиным, как адвокатом и касались его профессиональной деятельности, всего этого было через край", - сказал Клювгант агентству.

Вице-президент Палаты отметил, что после изучения жалобы адвоката Сталины Гуревич и представления главного управления министерства юстиции по Москве, Совет Адвокатской палаты признал грубое нарушение Фейгиным Кодекса адвокатской этики.

Известность М.Фейгин получил как один из адвокатов по резонансному делу панк-группы Pussy Riot. Также он защищал осуждённого за организацию массовых беспорядков на Манежной площади Леонида Развозжаева, одного из лидеров экстремистского радикально-националистического сообщества "Боевая организация русских националистов" (БОРН) Илью Горячева, казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова, украинскую военную летчицу и политика Надежду Савченко, бывшего главу Меджлиса крымскотатарского народа (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Мустафу Джемилева и других.