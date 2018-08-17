Из-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверку

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Московские следователи выясняют происхождение личных документов, в том числе паспортов, обнаруженных в здании закрывшегося УФМС в Черемушках, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве в рамках доследственной проверки будут проверены обстоятельства обнаружения в помещении здания, где ранее располагался один из столичных отделов УФМС, паспортов граждан РФ, заграничных паспортов, а также различных архивных документов и различных бланков, связанных с выдачей разрешений на временное проживание на территории РФ", - сказала Иванова в пятницу "Интерфаксу".

В свою очередь в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что также начали проверку.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация об обнаружении большого количества документов в заброшенном здании бывшего ФМС на юго-западе Москвы. Здание при этом было не закрыто, что позволяло кому угодно проникнуть к него и получить доступ к документам, в том числе с личными данными жителей столицы.