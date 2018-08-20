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Москва

На двух московских улицах заработают выделенные полосы для общественного транспорта

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Новые участки выделенных полос для общественного транспорта заработают на Большой Черкизовской улице и на Стромынке, сообщил сайт столичной мэрии.

На Большой Черкизовской улице протяженность "выделенки" между Халтуринской улицей и станцией метро "Преображенская площадь" составит 0,9 км, на Стромынке от улицы Барболина до улицы Матросская Тишина (только в сторону области) - 1,2 км.

Новые полосы обеспечат приоритет 19 маршрутам, которыми ежедневно пользуются 121 тыс. пассажиров.

"Обе "выделенки" станут продолжением полосы для общественного транспорта на Щелковском шоссе. После их запуска работа маршрутов, проходящих по этим выделенным полосам, станет более стабильной. Мы проводим тщательный анализ и моделирование транспортных потоков: вводим "выделенки" только на тех улицах, где приоритет наземному транспорту необходим больше всего", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С запуском новых участков общая протяженность выделенных полос превысит 292 км. Еще более 42 км выделенных полос будут организованы в ближайшие два года.

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Теги: Москва, Большая Черкизовская, Стромынка
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