Собянин заявил о необходимости развивать электробусный транспорт вместо троллейбусных линий

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Москва будет развивать новый вид общественного транспорта - электробусный, необходимости масштабной реконструкции и создания новых троллейбусных линий нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Говорят, что мы электротранспорт убиваем, а это экологическая составляющая. Я говорю: коллеги, мы вообще наметили себе цель уйти от наземного транспорта на жидком топливе и перейти на электрическую тягу. Не слышат, генерируют свое: а вот там несколько троллейбусных линий закрыли", - сказал Собянин в интервью журналу "Эксперт", опубликованном в понедельник.

Он напомнил, что такой вид транспорта, как троллейбусы из Москвы никто не убирал, а подвижной состав остался, но на других маршрутах.

"Во-вторых, есть какие-то требования к развитию современного города. Конечно, мы можем начать реконструировать троллейбусные линии или заново их создавать, затратить десятки миллиардов. Но зачем, когда есть новый подвижной состав (электробусы - ИФ), который не требует никаких проводов и тоже экологически чистый?" - подчеркнул Собянин.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил журналистам, что первые электробусные маршруты в Москве будут запущены в районе ВДНХ с 1 сентября.