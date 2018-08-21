Власти Москвы насчитали 226 тыс. мусульман на праздновании Курбан-байрама

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Более 226 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В мероприятиях Курбан-байрама приняли участие 226 500 человек", - сказали в пресс-службе, добавив, что безопасность обеспечили 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщили в пресс-службе.

Как сказали в пресс-службе столичного главка полиции, "сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечена охрана общественного порядка и безопасности граждан".