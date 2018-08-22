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Москва

На время фестиваля "Спасская башня" в центре Москвы ограничат движение транспорта

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Движение по нескольким улицам в центре Москвы будет ограничено на время проведения фестиваля "Спасская башня", сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

"В связи с проведением ежегодного Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" вводятся ограничения в движении автотранспорта с 7:00 23 августа до 6:00 3 сентября и с 22:00 до окончания фейерверка с 23 августа по 2 сентября: по ул.Ильинка от Старой площади до Красной площади и Васильевского Спуска на уровне Кремлевской набережной; по ул.Варварка от Старой площади до ул.Москворецкая, а также по ул.Москворецкая на уровне Москворецкой набережной, Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлевской набережной", - сообщили в пресс-службе.

Госавтоинспекция Москвы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты, выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, добавили в МВД.

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