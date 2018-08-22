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Москва Снос московских пятиэтажек

Власти Москвы рассказали о технологии "умного" сноса пятиэтажек по реновации

В Северном Измайлове начали сносить первую хрущевку по новой программе реновации ветхого жилья

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На улице Константина Федина в районе Северное Измайлово в Москве начали сносить первую пятиэтажку по новой программе реновации ветхого жилья.

"Присутствуем с вами при историческом событии - сносе первого дома по программе реновации. Год всего прошел с того времени, когда было принято законодательное решение. За это время мы утвердили списки, в которые попали около миллиона москвичей - это огромное количество. Сейчас мы задействовали дома, которые имелись в наличии, мы их довели до уровня стандарта программы реновации", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, общаясь с бывшими жителями пятиэтажки.

По его словам, за это время параллельно шла разработка градостроительной документацию кварталов реновации, чтобы понимать, какой этажности дома будут построены, какие необходимы дополнительные школы, детские сады и медицинские организации.

"С вас начали, потому что рядом был дом, и нам надо было с чего-то начинать первую волную переселения. Поэтому определили 250 стартовых площадок, из них несколько десятков домов находились в стройке, поэтому мы их оперативно достроили, и предложили вам отпраздновать новоселье", - отметил мэр.

Он также сообщил, что технология "умного" сноса станет стандартом при реализации программы реновации.

"Должен сказать, ваш дом даром не пропадет. Как видите, мы его аккуратно разбираем: стекло отдельно, дерево отдельно, пластик отдельно, кирпич отдельно, металл отдельно. Так что все эти материалы пойдут дальше на переработку и во вторичное использование - так называемая технология умной разборки, чтобы не просто на свалку вывезти, а чтобы это использовать. Частичка вашего дома будет использована в других домах, на других стройках", - рассказал Собянин.

Горожане, получившие квартиры в новом доме рассказали, в свою очередь, что им помогали с переездом. При этом ряду социально незащищенных граждан оказали адресную помощь, купив им бытовую технику длительного пользования. При этом строители оперативно исправляли небольшие недоделки в новом доме.

"Один переезд равен одному пожару, но, я надеюсь, не в этом случае", - сказал на это мэр.

Бывшие жители дома 5 по улице Константина Федина получили новые квартиры в доме на 5-й Парковой улице, находящемся в 200 метрах от старого. Переселение полностью завершилось в июле.

Принцип "умного сноса" предполагает безопасность, экологичность, максимальную переработку и повторное использование образующихся отходов. Предельный срок хранения образующихся отходов на площадке не должен превышать семи дней.

В районе Северное Измайлово на востоке Москвы в программу реновации включено 179 домов площадью 596,6 тыс. кв.м, из которых шесть девятиэтажные.

По всей Москве в программу сноса включен 5171 дом (около 350 тыс. квартир) общей площадью 16,3 млн. кв.м, в которых проживают порядка 1 млн жителей.

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