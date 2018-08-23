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Московские власти потратят на противогололедные реагенты 6 млрд рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент по конкурентной политике объявил пять аукционов в электронной форме на поставку различных противогололедных реагентов для уборки Москвы зимой. По данным сайта госзакупок, суммарно на эти цели выделено около 6 млрд рублей. Заказчик поставок - ГБУ "Автомобильные дороги".

По условиям одного из контрактов, Москва приобретет 89 тыс. тонн твердого противогололедного реагента на основе композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия. Начальная (максимальная) цена договора - 1,58 млрд рублей.

Кроме того, город готов купить еще одну партию (67 тыс. тонн) такого же реагента за 1,12 млрд рублей, а также 66 тыс. тонн твердого противогололедного материала на основе композиции хлористого кальция и натрия за 904 млн рублей.

Для уборки дворовых территорий и межквартальных проездов города планируется поставка 35 тыс. тонн твердого комбинированного противогололедного реагента на основе композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (пищевая соль). Начальная цена контракта - почти 830 млн рублей.

Аналогичный по составу противогололедный материал будет применяться для обработки тротуаров Москвы. Объем поставки - 67 тыс. тонн, цена договора - 1,57 млрд рублей.

Проведение аукционов намечено на 10 сентября, уточняет портал госзакупок. Власти Москвы неоднократно заявляли, что не откажутся от применения противогололедных материалов для уборки города в зимний период.

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