Синоптики обещали прохладные ночи и теплые дни в Москве на следующей неделе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Последние выходные августа порадуют жителей и гостей столичного региона теплой погодой, сообщили в Гидрометцентре России.

Средняя суточная температура в четверг в Москве приблизится к 15-градусной отметке, а затем будет повышаться, оставаясь в интервале летних значений, говорится в сообщении.

"Ночная температура в столице будет близка к климатической норме, а вот в районах Подмосковья по ощущениям ночи будут по-осеннему прохладными. Но и они будут сменяться по-летнему теплыми днями", - отметили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, в следующую пятидневку Московский регион будет находиться под влиянием антициклона, пришедшего с запада. Погода ожидается ясная, без осадков, с большим суточным ходом температуры воздуха.

В пятницу, 24 августа, ночью в Москве похолодает до 8-10 градусов, по области - до 5-10, а местами - до 1 градуса. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов в столице и до 19-24 в Подмосковье.

В субботу, 25 августа, ночью ожидается до 10-12 градусов в Москве, по области - 7-12, местами - до 2 градусов. Днем будет еще теплее, чем накануне - до 24-26 в столице и до 21-26 в Подмосковье.

В воскресенье, 26 августа, в столице ночью 11-13, по области - 8-13, местами - до 3 градусов. После полудня прогнозируется 25-27 градусов в Москве и 22-27 градусов - по области.

С началом новой недели тенденция к повышению температуры сохранится, сообщили в Гидрометцентре. По его данным, благодаря антициклону, осадков, как и в предыдущие дни, не ожидается. Показания термометров будут меняться от 10-15 градусов ночью до 24-29 днем.