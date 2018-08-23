Специальные парковки для каршеринга собрались создать в Москве

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Специальные паровики только для автомобилей каршеринга могут появиться на столичных улицах. С такой идеей на круглом столе по вопросам транспорта выступила в четверг управляющий партнер АО "Каршеринг" Лориана Сардар.

"Давайте подумаем. Сама по себе идея реализуема, главное, найти такое место для парковки", - ответил ей кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин.

Вместе с тем, по его словам, парковки для каршеринга не должны заменять существующие стоянки такси.

"Давайте позанимаемся, наметим такие парковки, посмотрим, насколько реально их разместить. Там где можно, попытаемся это сделать", - отметил Собянин, добавив, что даст поручение департаменту транспорта проработать соответствующий вопрос.