В Южном Бутове открылся самый большой столичный парк за пределами МКАД

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл в Южном Бутове новый городской ландшафтный парк общей площадью 140 га, он стал самым большим столичным парком за пределами МКАД.

"Мы долго с вами (жителями) советовались и обсуждали, что здесь будут чистые пруды с рыбой, набережные, танцевальные площадки. Это один из лучших парков города. У нас было желание сделать качественный парк", - сказал мэр в ходе открытия.

"На территории парка будет охрана и 200 камер", - ответил мэр. Он также пообещал жителям, что в скором времени здесь появятся уличные тренажеры.

Общая протяженность парка - 7 км. Одной из его основных достопримечательностей являются водные объекты - Большой, Верхний и Нижний Черневские и Нижний, Верхний и Средний Гавриковские пруды.

В 2017 году власти Москвы утвердили проект благоустройства, который предусматривал создание крупного городского парка, насыщенного качественной инфраструктурой для полноценного отдыха местных жителей.

По данным мэрии, из-за сложности и масштабности проекта его реализация была проведена в два этапа. В 2017 году были выполнены работы по расчистке территории будущего парка и строительству необходимых инженерных коммуникаций. В 2018 году создана парковая инфраструктура.

Главными точками притяжения в новом парке станут четыре летних эстрады - "Зеленый театр" на 300 мест, "Летний театр" на 100 мест, "Амфитеатр" на 170 мест, танцплощадка, предназначенные для проведения концертов, танцевальных вечеров и других культурно-массовых мероприятий.

Гости парка смогут отдохнуть в 10 крытых беседках, в которых разместятся кафе и тематические клубы по интересам.

Еще одна "изюминка" парка - многочисленные перголы (увитые зеленью навесы), под одной из которых установлены подвесные качели. В парке также создано несколько комфортных зон отдыха у воды с понтонными деревянными причалами и пандусами-переходами.