В аквариум на ВДНХ запустили лещей-роботов

Что будет, если дополнить природу современными технологиями? Получится нечто совершенно удивительное! В павильоне N2 (Бал Роботов) появился первый в России аквариум с рыбами-роботами 🐟⠀ ⠀ Длина каждой "рыбы" — 50 сантиметров, а специальный механизм позволяет подключать к роботам видеокамеры для наблюдения за настоящими подводными обитателями.⠀ ⠀ 😉 Приходите на "Робостанцию" в любой день с 11:00 до 20:00, чтобы увидеть механических лещей, плавающих в гигантском искусственном водоеме, узнать, как их создали и, главное, зачем?⠀ ⠀ #ВДНХ #мояробостанция #робостанция

