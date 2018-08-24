В аквариум на ВДНХ запустили лещей-роботов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Первый в России аквариум с рыбами-роботами установили на ВДНХ, сообщает портал мэрии столицы.

"В павильоне № 2 "Робостанция" на ВДНХ установили первый в России аквариум с рыбами-роботами. В нем плавают пять механических лещей, по виду практически не отличающихся от живых. Длина каждой рыбы, сделанной из пластика, достигает 50 сантиметров, что полностью соответствует размеру взрослой особи этого вида", - говорится в сообщении.

Как пишет портал, дно гигантского аквариума объемом 3 тыс. литров выстлано натуральным речным камнем. В ближайшее время в нем высадят водоросли.

"Современный человек одинаково хорошо научился применять роботов в воздушном пространстве, на суше и в воде. Мы хотим показать, насколько технологические изобретения могут сливаться с живой природой и даже быть мало отличимыми от нее. Рыбы-роботы, кстати, не просто развлечение, они могут быть помощниками человека в изучении морей и рек, флоры и фауны водоемов", - рассказали в пресс-службе "Робостанции".

В механизм каждой рыбы встроен специальный датчик движения, который позволяет ей с легкостью замечать и преодолевать препятствия (водоросли, камни), а также не сталкиваться с соседями по аквариуму. Кроме того, есть возможность подключить к роботам видеокамеры с режимом подводной съемки. Механические рыбы способны плавать без зарядки 12 часов и погружаться на глубину до пяти метров.

В павильоне "Робостанция", помимо робоаквариума, можно увидеть робота-блинопека, робота Бакстера, предсказывающего исход спортивных состязаний, робота-вратаря.