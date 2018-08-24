Москва

В аквариум на ВДНХ запустили лещей-роботов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Первый в России аквариум с рыбами-роботами установили на ВДНХ, сообщает портал мэрии столицы.

"В павильоне № 2 "Робостанция" на ВДНХ установили первый в России аквариум с рыбами-роботами. В нем плавают пять механических лещей, по виду практически не отличающихся от живых. Длина каждой рыбы, сделанной из пластика, достигает 50 сантиметров, что полностью соответствует размеру взрослой особи этого вида", - говорится в сообщении.

Как пишет портал, дно гигантского аквариума объемом 3 тыс. литров выстлано натуральным речным камнем. В ближайшее время в нем высадят водоросли.

"Современный человек одинаково хорошо научился применять роботов в воздушном пространстве, на суше и в воде. Мы хотим показать, насколько технологические изобретения могут сливаться с живой природой и даже быть мало отличимыми от нее. Рыбы-роботы, кстати, не просто развлечение, они могут быть помощниками человека в изучении морей и рек, флоры и фауны водоемов", - рассказали в пресс-службе "Робостанции".

В механизм каждой рыбы встроен специальный датчик движения, который позволяет ей с легкостью замечать и преодолевать препятствия (водоросли, камни), а также не сталкиваться с соседями по аквариуму. Кроме того, есть возможность подключить к роботам видеокамеры с режимом подводной съемки. Механические рыбы способны плавать без зарядки 12 часов и погружаться на глубину до пяти метров.

Что будет, если дополнить природу современными технологиями? Получится нечто совершенно удивительное! В павильоне N2 (Бал Роботов) появился первый в России аквариум с рыбами-роботами 🐟⠀ ⠀ Длина каждой "рыбы" — 50 сантиметров, а специальный механизм позволяет подключать к роботам видеокамеры для наблюдения за настоящими подводными обитателями.⠀ ⠀ 😉 Приходите на "Робостанцию" в любой день с 11:00 до 20:00, чтобы увидеть механических лещей, плавающих в гигантском искусственном водоеме, узнать, как их создали и, главное, зачем?⠀ ⠀ #ВДНХ #мояробостанция #робостанция

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В павильоне "Робостанция", помимо робоаквариума, можно увидеть робота-блинопека, робота Бакстера, предсказывающего исход спортивных состязаний, робота-вратаря.

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Теги: Москва, ВДНХ
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