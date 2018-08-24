Власти Москвы не будут рассматривать заявку сторонников Навального на митинг 9 сентября

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиционера Алексея Навального подали московским властям заявку о проведении акции 9 сентября в центре Москвы раньше срока, она не будет рассмотрена, сообщил в пятницу "Интерфаксу" глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Заявка подана с нарушением, раньше срока, поэтому мы оставим ее без рассмотрения", - сказал Черников.

В пресс-службе департамента агентству пояснили, что сторонники Навального подали заявку о проведении митинга 9 сентября на Тверской улице. При этом заявленная численность участников - до 30 тыс. человек.