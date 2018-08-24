Вестибюли трех станций московского метро закроют до понедельника

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Вестибюли трех станций Московского метрополитена будут закрыты до утра понедельника в связи с ремонтными работами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"С 22:00 пятницы для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции "Люблино", южный вестибюль станции "Марьино" и западный вестибюль станции "Новогиреево", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, для входа и выхода на этих станциях пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями.

В обычном режиме вестибюли заработают с открытием метрополитена 27 августа в 05:30.