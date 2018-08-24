В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пожар в здании Центробанка РФ в Москве ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожар ликвидирован в 20:57 на площади 30 квадратных метров", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь в ЦБ РФ заявили, что пожар в здании Банка России на Неглинной улице в Москве носит локальный характер.

"Мы подтверждаем факт пожара. Это локальное возгорание. Никто не пострадал", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Ранее источник сообщал, что в здании Центрального банка наблюдалось открытое горение.

"Наблюдается открытое горение, сильное задымление", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что в административном здании начался пожар на шестом этаже.