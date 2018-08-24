В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пожар в здании Центробанка РФ в Москве ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Пожар ликвидирован в 20:57 на площади 30 квадратных метров", - сказал сотрудник пресс-службы.
В свою очередь в ЦБ РФ заявили, что пожар в здании Банка России на Неглинной улице в Москве носит локальный характер.
"Мы подтверждаем факт пожара. Это локальное возгорание. Никто не пострадал", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.
Ранее источник сообщал, что в здании Центрального банка наблюдалось открытое горение.
"Наблюдается открытое горение, сильное задымление", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что в административном здании начался пожар на шестом этаже.