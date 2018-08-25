В субботу не будет проходить церемония развода караулов Президентского полка

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле в субботу, 25 августа, не состоится.

Как сообщили Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, это связано с занятостью подразделений Президентского полка в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

Церемониальный развод караулов также не будет проводиться в следующую субботу, 1 сентября.

Развод караулов Президентского полка обычно проходит в полдень на Соборной площади Кремля в теплое время года - с апреля по октябрь, посмотреть его могут все желающие. По особым случаям церемонию выносят на Красную площадь. Например, так было во время чемпионата мира по футболу, чтобы порадовать гостей столицы.