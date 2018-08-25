В Москве до конца года интегрируют несколько радиальных направлений ж/д с метро и МЦК

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - До конца года в Москве планируется построить и организовать пять пересадок с радиальных направлений железных дорог на действующие станции метро и Московского центрального кольца, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Ведется активная работа по интеграции радиальных направлений железных дорог с действующими станциями метро и платформами Московского центрального кольца. В ближайшее время планируется завершить работы на станциях "Окружная" на севере города и "Новохохловская", - сказал Хуснуллин журналистам.

Он добавил, что в ближайшие месяцы планируется запустить пересадку на Рижском направлении железных дорог.

"Точно до конца года будет организована пересадка с платформы Московского центрального кольца на новую железнодорожную платформу "Карачарово". В дальнейшем к этой пересадке добавится новая станция метро "Нижегородская", образовав тем самым один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов", - отметил Хуснуллин.

Он сообщил, что до конца года будет организована новая комфортная пересадка на Павелецком направлении железных дорог.

Ранее глава столичного стройкомплекса сообщал, что в планах городских властей в ближайшие годы построить и реконструировать более 220 км железных дорог, а также построить новых железнодорожных станций на разных направлениях.