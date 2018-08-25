Восстановлено движение электричек на Горьковском направлении МЖД

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - На Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) в субботу вечером было восстановлено движение электропоездов, ранее затрудненное по технической причине, сообщила пресс-служба МЖД.

"Железнодорожники восстановили движение поездов на участке Храпуново-Фрязево Горьковского направления МЖД в штатном режиме", - говорится в сообщении МЖД.

Ранее на этом участке Горьковского направления МЖД по техническим причинам было организовано движение электропоездов по одному пути, что вызвало их задержку.