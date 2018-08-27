В московском метро будут проводить экскурсии 135 официальных гидов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Аккредитованные гиды будут проводить экскурсии по станциям московского метро, сообщается на сайте мэра столицы в понедельник.

Всего в метрополитене появилось 135 официальных гидов. Из них 115 прошли полный курс обучения и сдали экзамен. 20 человек сдали экзамен без прохождения курсов, сказал заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

"Экскурсоводы, которые не уверены в своих знаниях, могут пройти трехдневный курс в учебном центре метрополитена. На занятиях рассказывают об истории развития метро, организации работы станций и пассажирских перевозках, порядке действий в случае чрезвычайных происшествий и правилах пользования метрополитеном. В конце обучения гиды сдают экзамен, который принимают специалисты метро, после чего получают аккредитацию", - приведены на сайте слова Ликсутова.

Пилотный проект "Экскурсии в метро" был запущен в московской подземке в апреле.