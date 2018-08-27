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Москва

Мусорный полигон "Аннино" под Рузой потушили

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Возникшее в выходные на закрытом мусорном полигоне "Аннино" возгорание ликвидировали, написал глава Рузского городского округа Максим Тарханов в своем инстаграме.

В субботу на мусорном полигоне "Аннино" в Рузском городском округе было вновь зафиксировано возгорание, его очаг составлял 90 кв.м. Тарханов предположил, что на объекте произошел поджог.

Ранее на "Аннино" были завершены работы по пересыпке грунтом очагов задымления, которые периодически возникают на полигоне. В перспективе планируется провести рекультивацию свалки.

Полигон работал с 1975 года, принимая отходы четвертого и пятого класса опасности с территории Рузского городского округа, а также Звенигорода и Истры. Объект был закрыт в декабре 2016 года.

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Теги: Московская область, Аннино
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