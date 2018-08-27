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Москва

Синоптики пообещали летнюю погоду в Москве до первых дней сентября

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Аномально теплая погода установилась в Московском регионе, резкого похолодания в первых числах сентября не ожидается. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение ближайших четырех дней просто экстремально жаркая погода, выше нормы на 6-7 градусов. Такое бывает раз в 25-30 лет", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

По его словам, к концу недели температура понизится до +24, однако все равно показатели термометров будут выше многолетних значений. А заметного "осеннего" похолодания не прогнозируется, как минимум, до первых дней сентября.

"Но и в течение первой пятидневки (сентября - ИФ) резкого похолодания не будет. Такой сумасшедшей жары тоже не будет", - отметил метеоролог.

По его словам, в понедельник в Москве до +28, а по области до +30 тепла. Далее до четверга столбики термометров будут подниматься днем до +27, местами возможны осадки, которые Вильфанд назвал "летними". Кроме того, отметил собеседник агентства, жаркая погода указывает на вероятность гроз, с которыми могут быть связаны порывы ветра.

В пятницу и субботу температура окажется в диапазоне 19-25 градусов, что все еще будет выше климатической нормы, осадки также не исключены.

Теплая и солнечная погода в конце августа в Московском регионе связана с блокирующим антициклоном в Европе, добавил Вильфанд.

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