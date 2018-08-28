В Москве начали устанавливать приподнятые пешеходные переходы из резиновых пластин

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Москве стартовал "большой эксперимент" по установке приподнятых пешеходных переходов из резиновых пластин.

"Основным преимуществом таких переходов, по нашим оценкам, может стать то, что автомобилисты, подъезжая к пешеходному переходу, сбрасывают скорость, что может положительно сказаться на снижении аварийности", - заявил во вторник журналистам руководитель дирекции по строительству и эксплуатации улично-дорожной сети московского Центра организации дорожного движения Андрей Алексеев.

Он сообщил, что во вторник был "установлен первый приподнятый пешеходный переход из резиновых пластин на Керченской улице около дома №2".

"Это начало большого эксперимента. Если этот пешеходный переход позволит улучшить дорожную ситуацию в районе и снизит аварийность, то практика установки таких приподнятых пешеходных переходов будет распространена на другие районы города", - сказал Алексеев.

По его словам, эксперимент продлится в течение двух-трех месяцев.

В случае успешного исхода эксперимента в Москве может появиться более сотни таких пешеходных переходов, сказал чиновник.

"Ранее мы оборудовали приподнятые пешеходные переходы в центре города. Там для этого использовалась брусчатка, однако из-за тяжелой техники этот материал быстро изнашивается, в связи с этим было решено опробовать резиновые пластины", - пояснил руководитель дирекции.