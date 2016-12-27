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РАТЭК просит ФАС проверить Visa и MasterCard на предмет злоупотребления доминирующим положением

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России обращение с требованием проверить платежные системы Visa и MasterCard на предмет нарушения антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением, заявил глава РАТЭК Александр Онищук на пресс-конференции в "Интерфаксе"

Москва. 27 декабря - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России обращение с требованием проверить платежные системы Visa и MasterCard на предмет нарушения антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением, заявил глава РАТЭК Александр Онищук на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Заявление РАТЭК поддержали "Опора России", Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

По словам А.Онищука, участники ассоциации усматривают признаки нарушения при установлении стоимости эквайринга, в частности, при определении размера межбанковской комиссии.

Организация просит провести проверку обоснованности принципов формирования существующих тарифов эквайринга международными платежными системами, предпринять шаги для повышения прозрачности принципов формирования эквайринга, а также повысить степень доступности эквайринга для бизнеса.

"Наши члены неоднократно пытались повлиять на позицию обеих платежных систем (...) и, к сожалению, переговоры не привели ни к каким уступкам со стороны платежных систем, что и вынудило нас обратиться (в ФАС)", - сказал А. Онищук.

Заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева подтвердила получение заявления РАТЭК. "В ФАС России поступило заявление РАТЭК, в котором содержится указание на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях платежных систем Visa и MasterCard. Заявление находится в процессе рассмотрения. Вопрос о возбуждении дела будет решен итогам рассмотрения заявления", - сказала она "Интерфаксу".

По данным РАТЭК, стоимость эквайринга для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг, варьируется от 1,4% с каждой транзакции до 2%. Стоимость эквайринга в интернете намного выше и варьируется от 1,6% до 3,5% (при этом, как отмечает РАТЭК, ставка в 1,6% доступна только компаниям с многомиллиардными оборотами). Совокупная стоимость обслуживания наличного оборота составляет от 0,1% до 0,5%.

По экспертным оценкам, за 2015 год уплата торговой уступки (эквайринга) обошлась российским ритейлерам в 150 млрд рублей. Таким образом, полагает РАТЭК, небольшие ритейлеры, в том числе интернет-магазины, отказываются принимать безналичные платежи в силу высокой стоимости их обслуживания и предпочитают использовать наличный оборот, стимулируя развитие теневой экономики.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин отметил, что в настоящее время в России отсутствуют какие-либо правила, регулирующие принципы формирования стоимости эквайринга для международных платежных систем на территории РФ. По его словам, в данной области необходимо ввести госрегулирование.

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