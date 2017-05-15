Зоозащитники выступили за запрет "притравочных" станций

Зоозащитники потребовали законодательно запретить притравочные станции, которые, по их словам, нарушают законы РФ, а также преследуют только коммерческие цели, и отнюдь не тренируют навыки охотничьих собак

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Зоозащитники обеспокоены, что новый законопроект о защите животных, который должен быть принят в ближайшие месяцы Госдумой, не решает проблем притравочных станций, где собак натравливают на диких животных.

"Уже лежит на выходе в Госдуме законопроект, но он вызывает у нас сожаление. Мы бы хотели, чтобы внутри закона выбили хоть что-то из тех сфер, которые запредельно жестоки, особенно та сфера, о которой мы сегодня говорим", - сказала на пресс-конференции в понедельник в центральном офисе "Интерфакса" президент центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова.

По её мнению, существование притравочных станций нарушает восемь законодательных актов РФ.

"Притравочные станции нарушают уголовный кодекс, в частности, статью о жестоком обращении с животными, можно сюда же добавить "в составе группы лиц и из садистских побуждений", нарушается гражданский кодекс, федеральный закон о природном мире, закон о ветеринарии, закон об охоте", - сообщила И.Новожилова.

Зоозащитница считает, что притравочные станции преследуют только коммерческие цели, и отнюдь не тренируют навыки охотничьих собак.

"Здесь преследуется только коммерческая цель, эти собаки непригодны к охоте. Например, одна журналистка мне сообщила, что ей не дают документы на собаку породы лайка, пока она не пройдёт "притравку". Щенки собаки, которая прошла притравочные станции, стоят дороже ", - сказала она.

Зоозащитница сообщила, что на ряде станций используются в качестве "притравки" даже краснокнижные животные, домашние животные, а также животные, списанные из цирка.

В свою очередь, другой участник пресс-конференции, актёр Евгений Миронов предложил написать письмо законодателю, где зоозащитники предложат решение проблемы.

"До того, как принять закон, мы должны написать письмо, где будут поправки касательно этого состава. Мы пойдем и отнесём письмо в Госдуму", - сказал Е.Миронов.

Со своей стороны научный сотрудник центра психиатрии им.Сербского Виктор Ханыков считает, что всю притравочную деятельность нужно законодательно запретить.

"Должна быть запрещена деятельность по притравке как контактной, так и бесконтактной", - сказал он.