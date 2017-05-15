В России за прошлый год выявлено более 100 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан - академик Покровский

РФ вынуждена закупать устаревшие лекарства от ВИЧ-инфекции для того, чтобы обеспечить ими растущее количество больных, по качеству лечения наша медицина сегодня отстает от западной на три-пять лет, заявил эксперт

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Количество зараженных ВИЧ-инфекцией в РФ в 2016 году выросло на 5,3 процента, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

"К сожалению, ситуация с ВИЧ-инфекцией продолжает ухудшаться", - сказал В.Покровский в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

"За прошлый год было сообщено о 103,5 тысячах новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан России. Это на 5,3 процента больше, чем в 2015", - добавил он.

По словам В.Покровского, в 2016 году произошло небольшое снижение роста, в предыдущие года около составляло около 10 процентов.

Всего с начала наблюдения было зарегистрировано 1 млн 114 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан РФ, из них умерли 243 тысячи.

"Сейчас в живых зарегистрировано 870 тысяч 952 человека, это на 31 декабря", - сообщил эксперт.

Он отметил, что зарегистрированных больных ВИЧ-инфекцией в России 0,6 процентов населения, по оценочным данным эта цифра может составлять до 1 процента граждан.

В.Покровский уточнил, что ВИЧ-инфекция у женщин до 30 лет встречается чаще, чем у мужчин того же возраста.

"До 30 лет чаще ВИЧ-инфекция встречается у женщин. Это связано с тем, что женщины чаще вступают в половую связь с мужчинами старшего возраста", - сказал академик.

Он отметил, что в возрасте от 35 до 39 лет у мужчин ВИЧ-инфекция встречается чаще.

"Самый неблагополучный сейчас возраст 30-39 лет", - сказал В.Покровский.

Академик добавил, что в прошлом году способ заражения в результате полового акта вышел на первое место.

"Половые контакты у нас за 2016 год вышли на первое место. Примерно столько же новых случаев заражения, сколько и при употреблении наркотиков", - сказал В.Покровский.

По его словам, 48,8% инфицированных россиян заразились при употреблении наркотиков, 48,7% - при сексуальных контактах между мужчинами и женщинами, 1,5% - при гомосексуальных контактах.

"У нас сильно отличается от Европы и США, где гомосексуальные контакты - это более 50 процентов", - подчеркнул эксперт.

Также 0,8% случаев заражения составляют дети, инфицированные от матерей во время беременности, родов и при грудном вскармливании.

Кроме того, в 2016 году было зарегистрировано 16 случаев с подозрением на заражение в медицинских организациях при использовании нестерильных медицинских инструментов и три случая - при переливании крови, добавил В.Покровский.

По словам В.Покровского, Россия вынуждена закупать устаревшие лекарства от ВИЧ-инфекции для того, чтобы обеспечить лечение для растущего количества больных.

"В регионах дополнительного финансирования не выделено, и в государственном бюджете на ближайшие три года увеличения финансирования не будет, и даже небольшое снижение намечается. За те же деньги надо было увеличить охват лечения, на несколько десятков тысяч больше людей стали получать лечение, но за счет качества", - сказал В.Покровский.

Он отметил, что раньше в России лечились препаратами, которые приобретались у непосредственных компаний-разработчиков, тогда как сейчас перешли на закупку так называемых дженериков, которые производятся в развивающихся странах, преимущественно в Индии.

"Так как можно производить в основном препараты, на которые истек патент, получается, что мы лечим более старыми препаратами, чем в Западной Европе или Америке. Нет прямых данных, что "дженерики" хуже, но препараты действительно старые, у них побочных эффектов больше. Мы отстаем по качеству лечения где-то на 3-5 лет от Западной Европы", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в связи с тем, что государство переходит на лечение более дешевыми препаратами, некоторые пациенты, у которых есть деньги, начали покупать препараты в коммерческих организациях за свой счет.

Кроме того, в связи с использованием устаревших препаратов, в России более высокими темпами, чем в Западной Европе и США, растет количество случаев устойчивости вируса к лечению, добавил В.Покровский.

В этой связи он заявил, что для создания полноценной системы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции Россия должна увеличить бюджетное финансирование примерно в пять раз.

"Надо увеличивать в несколько раз. Сейчас 18 миллиардов рублей (ежегодно выделяется из бюджета РФ на борьбу с ВИЧ. - ИФ), трудно в нашем бюджете разобраться, некоторые говорят про 20 миллиардов, но я там столько не насчитал. А для России видимо, около ста миллиардов надо тратить" - сказал В.Покровский.

По мнению эксперта, такая сумма позволит закрыть все проблемы как с профилактикой, так и с лечением ВИЧ-инфекции в России.

По его словам, Федеральный центр борьбы со СПИДом может столкнуться с недостатком антиретровирусных препаратов уже в июне.

"Пока нет препаратов, которые бы кончились совсем. К июню может возникнуть такая проблема", - сказал В.Покровский.

"Проблема до сих пор не решена. Препараты в принципе физически существуют, но к нам пока не поступили. Когда они поступят, мы не знаем", - отметил он.

В.Покровский также вступился за право ВИЧ-инфицированных людей, проживающих не по месту регистрации, иметь доступ к медицинской помощи.

"Пока не решен вопрос, чтобы медпомощь ВИЧ-инфицированным оказывалась не только по месту их постоянной регистрации, но и по месту их фактической работы", - сказал В.Покровский.

Он отметил, что в Москве работает и проживает много людей без регистрации.

"Им лечение в Москве пока не оказывают. Это в принципе нарушение законодательства, связанного с охраной здоровья. Но если бы эти препараты выдавались, это было бы нарушение финансовых правил", - сказал В.Покровский.

По мнению академика, было бы правильнее лечить в Москве всех людей, которые проживают в городе и нуждаются в помощи.

"Минздрав обещает решить эту проблему уже много лет и обещает решить ее в этом году", - сказал В.Покровский.