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Два кредитора Межпромбанка планируют через Генпрокуратуру проверить расходы конкурсного управляющего

Компании "Вираж" и "Магнолия ИнтерКлаб" подготовили и в ближайшее время направят в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить обоснованность расходов конкурсного управляющего Межпромбанка, сообщил официальный представитель этих двух кредиторов банка Алексей Сергиенко на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Компании "Вираж" и "Магнолия ИнтерКлаб" подготовили и в ближайшее время направят в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить обоснованность расходов конкурсного управляющего Межпромбанка, сообщил официальный представитель этих двух кредиторов банка Алексей Сергиенко на пресс-конференции в "Интерфаксе".

По словам А.Сергиенко, обращение будет направлено по итогам прошедшего 22 мая собрания кредиторов Межпромбанка, предыдущее собрание состоялось в феврале 2014 года.

Лицензия Межпромбанка была отозвана в 2010 году, процесс конкурсного производства длится до сих пор. Конкурсным управляющим является Агентство по страхованию вкладов.

"По информации самого конкурсного кредитора, АСВ, остаток конкурсной массы на 1 апреля 2017 года составляет чуть больше 1 млрд 10 млн рублей, при этом расходы самого управляющего на проведение конкурсного производства к 30 июня 2017 года должны превысить 2,7 млрд рублей", - сообщил А.Сергиенко. Он отметил, что это самая крупная сумма, которая когда-либо была потрачена на банкротство банка.

"Данная сумма составляет практически 142% от суммы выплат кредиторам. То есть кредиторам на данный момент было выплачено 1,9 млрд рублей", - рассказал А.Сергиенко.

Как говорится в копии обращения, предоставленной журналистам, с 7 декабря 2010 года по 31 января 2017 года расходы конкурсного управляющего Межпромбанка достигли 2,42 млрд рублей. При этом выплаты кредиторам не производятся с 2015 года.

В документе указано, что АСВ ранее сообщило о продаже объекта недвижимости на 1,6 млн фунтов стерлингов в рамках английских судебных разбирательств, однако эти средства так и не поступили в конкурсную массу.

"По нашему мнению, в ходе конкурсного производства сложилась ситуация, в которой отсутствует надлежащий надзор за деятельностью конкурсного управляющего по расходованию конкурсной массы со стороны Банка России и иных уполномоченных органов", - говорится в копии обращения.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Межпромбанка 5 октября 2010 года, а 30 ноября 2010 года банк был признан банкротом. Вскоре Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года удовлетворил иск АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности четырех бывших руководителей банка, включая основателя банка Сергея Пугачева, в объеме 75,6 млрд рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд 18 июня оставил в силе это решение.

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