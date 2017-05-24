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Prevezon Holdings видит все основания для подачи иска о защите чести и достоинства владельца компании Кацыва

Адвокаты бизнесмена настаивают на отмене "акта Магнитского", на основании которого было начато расследование дела об отмывании денег в отношении их клиента

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Защита владельца группы компаний Prevezon Holdings, гражданина РФ Дениса Кацыва намерена обратиться с иском к сооснователю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и его коллегам, а также средствам массовой информации.

"Безусловно, мы рассматриваем все основания для того, чтобы подавать иск не только к господину Браудеру, но и к господину Черкасову (бизнес-партнер У.Браудера Иван Черкасов. - ИФ), к господину Файерстоуну (глава компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун. - ИФ), к любым другим, в том числе и средствам массовой информации", - завила адвокат Д.Кацыва Наталья Весельницкая на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

По ее словам, это касается не только прошлых высказываний и публикаций, но и будущих.

"В том случае, если кто-либо будет говорить о том, что наш клиент имеет какое-то отношение к мошенничеству, какое-то отношение к легализации, какое-то отношение к истории с Магнитским", - сказала Н.Весельницкая.

Адвокат отметила, что у защиты Д.Кацыва "есть ряд судебных актов, вступивших в законную силу по этому поводу". "А также доказательства, которые мы будем использовать для защиты нашего клиента, чтобы очистить его репутацию", - заявила она.

По словам Н.Весельницкой, юристы Д.Кацыва могут обратиться, в частности, к "Новой газете", которая, считает она, "являлась рупором истории Браудера в Российской Федерации".

В свою очередь другой адвокат предпринимателя Фейт Гей заявила, что в ходе допроса, который она провела с У.Браудером в Великобритании, выяснилось, что он не обладает информацией относительно дела ее клиента, несмотря на свои громкие заявления по этому поводу.

"Из собственной практики я могу с полным основанием утверждать, что это, пожалуй, с точки зрения пропорций (того, что первоначально было заявлено в рамках дела, и то, с чем в итоге остались) это, наверное, минимальная сумма мирового соглашения, которую я на свое памяти помню", - заявила она.

По словам Ф.Гей, "когда речь идет, во всяком случае в американской судебной системе, о конфискации активов по таким подозрениям, то, как правило, хоть что-то, то конфискуется". "В нашем же деле - ноль, то есть ни единого пенни не было конфисковано. А размер уплаченной суммы в сравнении с тем, что они первоначально намеревались конфисковать, пожалуй, минимальный из того, что я могу вспомнить", - отметила она.

При этом защита Д.Кацыва, в отношении которого расследовалось дело об отмывании денег, начатое на основании "акта Магнитского", считает, что принятый в США закон должен быть отменен.

"Закон (Магнитского. - ИФ) США - это нормативно-правовой акт, и к нему можно относиться как угодно. Я лично к нему отношусь крайне отрицательно, считаю его одним из самых антагонистичных, самых ненужных и не просто бесполезных, а опасных вещей. Когда под эгидой действительно прекрасных идей принимаются решения, связанные с абсолютно меркантильными интересами", - завила Н.Весельницкая.

По ее словам, из числа доказательств по делу в отношении ее клиента были исключены документы, содержащиеся в четвертом разделе "закона Магнитского" и ставшие основанием для его принятия.

"Четвертый раздел этого закона говорит о том, что якобы произошло в России, и ссылка идет на два отчета: на отчет Совета по правам человека при президенте и на отчет общественной организации, возглавляемой господином Борщевым. В нашем деле эти два отчета исключены из числа доказательств по делу", - отметила она.

Н.Весельницкая сказала, что из материалов дела в отношении Д.Кацыва исключен швейцарский доклад, который стал основанием для введения закона, аналогичного американскому, на территории Евросоюза.

"Конечно, я надеюсь, что на эти факты обратят внимание конгрессмены", - подчеркнула Н.Весельницкая.

Как сообщалось, 13 мая власти США и группа компаний Prevezon Holdings, которой владеет гражданин РФ Д.Кацыв, добились досудебного соглашения по делу об отмывании денег, которое было начато на основании принятого в США в 2012 году "акта Магнитского".

По данным агентства "Блумберг", американские правоохранительные органы согласились отказаться от претензий в адрес базирующейся на Кипре Prevezon Holdings в обмен на выплату $5,9 млн.

"Это соглашение не что иное, как победа Prevezon. Это практически извинение со стороны администрации США", - приводит "Блумберг" слова адвоката группы компаний Ф.Гей. В Prevezon Holdings отказались признать свою вину.

Суд должен был начаться в понедельник 15 мая.

Агентство напоминает, что иск против Prevezon Holdings был подан прокуратурой США еще в 2013 году на основании "акта Магнитского". По версии следователей, эта группа компаний занималась отмыванием средств на сумму в $230 млн, полученных в результате налоговых махинаций в России. В частности, на эти средства предположительно приобреталась недвижимость в США.

Предполагалось также, что среди этих денег - средства, присвоенные у работавшего в России фонда Hermitage Capital, юристом которого был скончавшийся в 2009 году Сергей Магнитский.

Ожидалось, что на несостоявшемся суде должен был выступить сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер, который ранее начал собственное расследование, чтобы, по версии У.Браудера, отследить пути вывода из России денег, якобы полученных в результате махинаций с Hermitage Capital.

Сотрудник фонда Hermitage Capital С.Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его коллеги У.Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Дж.Файерстоун заявили, что С.Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил У.Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного С.Магнитского.

Через две недели после этого Россия объявила У.Браудера в международный розыск.

Экс-президент США Барак Обама подписал "акт Магнитского" 14 декабря 2012 года после того, так как американская сторона сочла ненадлежащим расследование обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage Capital С.Магнитского в московском следственном изоляторе в 2009 году.

"Список Магнитского" был опубликован 12 апреля 2013 года, первоначально в него вошли 18 человек - преимущественно сотрудники правоохранительных органов, которые, по версии его составителей, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении С.Магнитского. В дальнейшем "список Магнитского" неоднократно расширялся. Кроме того, Госдепартамент США подтверждал, что помимо открыто опубликованного санкционного списка, существует закрытая часть.

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