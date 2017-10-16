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Пресс-центр

Илюмжинов не планирует обращаться в суд по поводу решения исполкома ФИДЕусадить за шахматную доску лидеров США и Северной Корею

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов рассказал о ситуации вокруг решение исполкома ФИДЕ, который 13 октября проголосовал против выдвижения К.Илюмжиновым своей кандидатуры на выборах 2018 года, а также рассказал о желании усадить за шахматную доску лидеров США и Северной Корею

Москва. 16 октября. ИНТЕФАКС - Представители Международной шахматной федерации сообщили действующему президенту организации Кирсану Илюмжинову, что он сможет принять участие в выборах главы ФИДЕ, если с него будут сняты санкции США.

"Мне сказали, что если с меня будут сняты санкции, вопрос о (невозможности) участия в выборах президента ФИДЕ будет снят", - сказал К.Илюмжинов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

На прошлой неделе исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения кандидатуры К.Илюмжинова на новый президентский срок. При этом исполком ФИДЕ принял решение передать полномочия президента организации его заместителю Георгиосу Макропулосу.

Одна из претензий ФИДЕ к К.Илюмжинову заключалась в том, что он не может в полной мере исполнять функции президента организации из-за наложенных на него Минфином США санкций "за материальную помощь и действия в интересах и от имени правительства Сирии и Центрального банка Сирии".

В середине апреля К.Илюмжинов сообщал "Интерфаксу", что намерен вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ, который занимает с 1995 года.

К.Илюмжинов отметил, что не намерен судиться после заявления исполкома ФИДЕ о сложении с него полномочий руководителя организации.

"Я категорически против обращения в суд. Нет времени для разбирательств временных интрижных дел", - сказал он.

К.Илюмжинов также сообщил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой защитить его честь и достоинство. "Я считаю, что санкции абсурдны и несправедливы. Я обратился в суд в США по защите чести и достоинства. Я считаю, что это ошибка, хотя сами они (Минфин США) признали, что решение о санкциях было политическим (...) Месяц назад я написал письмо президенту США Трампу, в котором попросил защитить мои права. Я попросил его пригласить меня в США, чтобы ответить на все вопросы, пройти проверку на детекторе лжи", - сказал К.Илюмжинов.

"До сих пор мой паспорт в посольстве США. Я получил бумагу, что президент получил мое письмо. Сейчас мой вопрос решается чуть ли не на уровне госсекретаря Рекса Тиллерсона. Надеюсь, что в ближайшее время мне дадут визу, я ее жду. Я хочу приехать туда, не знаю, получится встретиться с Трампом, но мне есть что ему сказать как политику", - добавил глава ФИДЕ.

"У меня будут встречи с представителями Минфина США, но, на сколько я знаю, у них нет ко мне вопросов. Почему тогда я в санкционном списке, и чиновники ФИДЕ используют этот факт в своих интрижках?" - спросил К.Илюмжинов.

Глава ФИДЕ сообщил, что намерен предложить включить в президентский совет ФИДЕ молодых амбициозных людей, например, основателя Фейсбук Марка Цукерберга.

"Мы открыты, чтобы добавлять людей с новаторскими идеями. У нас в президентском совете ФИДЕ есть люди за 80. С одной стороны профессионализм можно использовать, но и молодых, зубастых, с деньгами тоже. Тогда изменим мир", - сказал К.Илюмжинов в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он отметил, что в совет можно пригласить М.Цукерберга, а также основателя китайской компании Alibaba Джека Ма.

К.Илюмжинов также сообщил о намерении создать открытый сайт, где будут собираться предложения по совершенствованию ФИДЕ. Кроме того, у него есть идея учредить турнир с участием известных людей, так как М.Цукерберг и основатель "Майкрософт" Билл Гейтс являются поклонниками шахмат.

При этом К.Илюмжинов заявил, что готов пойти советником и консультантом в "Фейсбук". "Мы можем предложить рынок для "Фейсбука". 600 миллионов людей играют в шахматы", - сказал президент ФИДЕ.

Помимо этого, К. Илюмжинов заявил, что хочет усадить за шахматную доску президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Усадить за шахматную доску, без галстука, президента США и Ким Чен Ына. Это бы сняло напряжение. А то весь регион в напряжении. Хватит бряцать оружием", - сказал К.Илюмжинов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

Глава ФИДЕ также отметил, что если ему удастся встретиться с с Д.Трампом, он намерен предложить ему провести на 38-й параллели в демилитаризованной зоне под эгидой США турнир между 100 школьниками Южной Кореи и 100 школьниками КНДР.

"Сеул согласился. В северной Корее я встретился с руководством, они заинтересовались. Детский турнир на 38-й параллели показал бы, что мы не хотим войны", - сказал К.Илюмжинов.

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