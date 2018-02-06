Основная цель законопроекта, предусматривающего повышение штрафа за отсутствие ОСАГО – обязать всех без исключения автовладельцев соблюдать закон – депутат Вострецов

«На сегодняшний день 50 млн добросовестных граждан, приобретших полисы обязательного страхования, находятся в группе риска. И риск этот исходит от тех, кто выезжает на дорогу без страховки. А таких сегодня – более 1 млн. Отсюда и печальная статистика: 3 тыс. погибших в год при участии водителей, не имеющих полиса, и более 17 тыс. становятся инвалидами», - пояснил депутат.

Единственное препятствие для скорого принятия закона, по словам Вострецова - это отсутствие возможности приобрести полис ОСАГО в некоторых регионах России. «Мы сейчас работаем над тем, как прописать в законе, чтобы компания, работающая с ОСАГО, имела офисы во всех субъектах федерации. Эти офисы должны быть доступны и прозрачны. На рынке должны работать добросовестные игроки в условиях честной конкуренции. Задачу эту мы решим в ближайшее время, и уверен, что закон будет принят на весенней сессии», - добавил Сергей Вострецов.

В свою очередь адвокат сервиса ПРАВ.ру, специализирующегося на юридической помощи автомобилистам, Алексей Колюбакин поддержал новый законопроект. «Как адвокат, я смогу рассчитывать, что мой клиент сможет возместить хотя бы часть ущерба за счет СК и в случае, если он оказался потерпевшим, и наоборот – когда он стал виновником ДТП. Как гражданин я считаю что водители, управляющие транспортным средством в отсутствие полиса, не уважают других участников движения», - пояснил адвокат.

Подчеркивая общий невысокий уровень правовой культуры и частое упование автомобилистов «на авось», Колюбакин напомнил, что кроме привычных всем видов страхования, существует и так называемое «юридическое страхование или «автоуголовка», которое могло бы стать также обязательным. «Такая услуга, которую, к примеру, обеспечивает наш сервис, за чисто символическую плату позволит в случае серьезных правовых коллизий получить профессиональную юридическую поддержку и избежать серьезных правовых последствий. Ведь только в 2017 году по статье 264 УК РФ - «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть или тяжкие телесные повреждения» - были осуждены более 12 тыс. человек», - добавил адвокат ПРАВ.ру.

Сергей Вострецов, отвечая на слова адвоката, признал, что «идея хорошая». «Почему бы, например, не включить в пакет ОСАГО юридическую поддержку в качестве некой дополнительной опции за небольшую плату, как это происходит, например, с нынешним расширением лимита ответственности», - заметил депутат.

Комментирую свежие законодательные инициативы, касающиеся интересов автовладельцев, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов резонно заметил, что «порядок в этой отрасли наводить, безусловно, необходимо». «Идея разумная, но не должно все перекладываться на плечи автовладельцев, - сказал Солдунов. - Нельзя забывать, что все принимаемые законы направленны на общество. Поэтому учёт мнения общественных организаций в этих вопросах – фундаментален».

Кроме того, по мнению общественника, подход к решению подобных вопросов «должен быть комплексным, учитывающим особенности и специфику каждого из 85 субъектов федерации».