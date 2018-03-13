Турция рассчитывает принять 6 млн российских туристов в этом году

МОСКВА. 13 МАРТА. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – "Турция доминирует на рынке России. В этом году мы рассчитываем, что около 6 млн российских туристов посетят нашу страну, и это будет рекордным показателем", — сказал министр. Он добавил, что за последние два года Турции удалось компенсировать спад, который произошел в кризисном 2015 году на фоне ухудшения российско-турецких отношений.

В 2017 году Турция стала самым популярным направлением зарубежного отдыха россиян, приняв 4,7 млн туристов из РФ. Всего в этом году Турция намерена принять 36 млн зарубежных гостей – это на 3,6 млн человек больше, чем в 2017 году.

Н.Куртулмуш рассказал, что Турция будет выделять субсидии туроператорам из России и СНГ за каждый туристический рейс в размере $9 тыс. в низкий сезон. "Раньше мы платили по $6 тыс. за рейс, в этом году мы ввели градацию. По $3 тыс. в пиковые сезоны и по $9 тыс. в низкий сезон", — сообщил министр на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Также Н.Куртулмуш отметил, что цены на отдых в Турции для российских туристов в этом году существенно не изменятся. "Что касается цен прошлого года, действительно они были резко снижены, поскольку наш турбизнес опасался, что после тяжелых 2015 и 2016 годов туристы из России не поедут. В этом году цены скорректируются, но мы не думаем, что это будет сильная коррекция", — сказал министр. Таким образом, он опроверг сообщения российских СМИ о том, что рост цен на отдых в Турции может составить до 15%.

Министр также подчеркнул, что Турция не собирается отменять all inclusive на курортах. "Насколько я знаю со слов отельеров, никто с такой инициативой не выступал. All Inclusive очень популярен у россиян, и я не слышал мнения, что кто-то из отелей собирается его отменять. Даже если кто-то и решится, то это будет в частном порядке", — сказал Н.Куртулмуш.

Ранее председатель турецкой ассоциации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен предложил отменить систему "все включено" на турецких курортах, так как она мешает владельцам магазинчиков в курортных регионах зарабатывать на туристах. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, более трети российских туристов выбирают для отдыха в России и за рубежом отели "все включено".

Обсуждая вопрос безопасности, Н.Куртулмуш подчеркнул, что туристам в Турции ничего не угрожает. "Ни в каком из регионов Турции, даже в самых отдаленных деревнях, а не только в крупных городах, вы не столкнетесь с нестабильностью. Турция — абсолютно безопасная страна. Было несколько серьезных террористических атак, направленных именно против туризма. Но за последние два года мы смогли принять меры безопасности, все живы-здоровы, счастливо возвращаются с отдыха", — сказал министр на пресс-конференции в "Интерфаксе".

По его словам, военная операция "Оливковая ветвь" в Африне, которую ведет Турция, не затрагивает туристические районы и не оказывает влияния на путешественников. "Цель нашей операции "Оливковая ветвь" в Африне – закрыть участок, который не контролируют силы Асада. Пресечь деятельность группировок, которые проникали на этом неконтролируемом участке границы. И когда мы завершим эту операцию, это будет безопасная зона, когда любые попытки просочиться на нашу территорию группировок будут пресекаться. Мы будем полностью контролировать горную границу", — сказал Н.Куртулмуш.

В заключение министр высказался по вопросу отмены виз для турецких туристов, желающих посетить Россию – по его словам, это приведет к увеличению турпотока. "Мы активно работаем на уровне МИДов, чтобы вернуться к безвизовому режиму для туристов, поскольку это подрывает турпоток", — сообщил Н.Куртулмуш. Он отметил, что возвращение к безвизовому режиму для граждан Турции может быть постепенным. В частности, обсуждается вопрос об упрощении визового режима для туристов.