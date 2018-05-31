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Руководство успешного винодельческого предприятия в Севастополе опасается банкротства из-за позиции городских властей

Представители частных компаний города рассказали о трудностях ведения бизнеса из-за непонимания и прессинга со стороны местной администрации

Руководство успешного винодельческого предприятия в Севастополе опасается банкротства из-за позиции городских властей
ФОТО: ИНТЕРФАКС

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Гендиректор винодельческого завода "Инкерман" Сергей Лебедев заявил, что опасается закрытия и банкротства предприятия из-за конфликта с местными властями.

"Мы ожидали, что с точки зрения наших позиций в Севастополе мы дальше будем укрепляться. Но происходит обратная вещь, происходила она постепенно, просто сейчас уже дошло до того предела, когда об этом мы не то что не можем молчать, мы боимся, что предприятие будет закрыто, обанкрочено и перестанет выпускать продукцию", - сказал С.Лебедев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

По его словам, делается это стандартным способом, когда предприятие не может перезаключить договора по имуществу и аренде земли.

"Мы предпринимали все усилия, чтобы найти общий язык с властью, и на начальном этапе нам говорили: да, да, да, все хорошо. Но финально мы теперь понимаем, что задумка была какая-то другая, и финально мы не можем заключить ни договора по аренде и выкупу имущества, ни договора по земле", - рассказал С.Лебедев.

Он отметил, что все это привело к тому, что впервые в этом году завод не высаживает новые виноградники.

"Мы каждый год высаживали до 150 га новых виноградников, потому что понимали наши перспективы, что это задел на будущее. Чтобы вы знали, виноградная лоза начинает давать виноград, который готов для производства вина, только на четвертый год. Мы всегда работали на перспективу. В этом году мы не сажали виноград, потому что очень сильно сомневаемся, что эта перспектива такая же, как раньше. Если не сказать жестче, что она вообще есть у предприятия", - пояснил С.Лебедев.

Он сообщил, что под угрозой сохранение рабочего коллектива, численность которого составляет 1300 человек, а вместе с их семьями - это более 5 тыс. человек.

"Они все виноделы, а это узкопрофильное направление, найти им рабочие места в других отраслях будет невероятно тяжело. Тем более что наше предприятие находится в городе Инкерман, а не в Севастополе. Кроме нас в городе практически ничего нет, мы - градообразующее предприятие для этого небольшого города, где живут всего 10 тыс. человек", - сказал С.Лебедев.

При этом он заметил, что сейчас эти люди работают успешно, за последние четыре года им была в четыре раза повышена зарплата, которая "выплачивается, как часы".

"И в результате, несмотря на то, что есть президентская программа по развитию виноделия, такие проблемы с нашим предприятием. Мы всегда делали упор на то, что мы поддерживаем федеральные власти, мы встречаем понимание, когда бываем в Москве, наша продукция всегда занимает первые места на всех винодельческих выставках. И при этом, еще раз повторюсь, первый год, когда мы не высаживаем виноград и первый год, когда мы понимаем, что мы под такой огромной угрозой закрытия", - заключил С.Лебедев.

В свою очередь гендиректор судоремонтного завода "Южный Севастополь" Патимат Алиева также сообщила о проблемах предприятия с властями.

"В этом году мы, несмотря на то, в какие условия нас загоняет правительство Севастополя - нам препятствуют в работе, нам препятствуют содержать коллектив, - мы смогли занять второе место в рейтинге судоремонтных предприятий России. Для нас это очень большая награда, потому что для каждого ремонта судна нам приходится подключать Москву, замминистра транспорта", - рассказала П.Алиева.

Она отметила, что сейчас многие предприятия испытывают прессинг со стороны севастопольских властей и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

"В отношении нас были попытки возбудить уголовное дело трижды. Трижды правоохранительные органы отказали", - уточнила П.Алиева.

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