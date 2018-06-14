Десятки миллионов соотечественников могут переехать в РФ в случае либерализации процедуры получения гражданства, считает депутат Затулин

"Речь идёт о десятках миллионов человек. Это будет плохо для Российской Федерации?", - задался вопросом К.Затулин в четверг на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

"Количество желающих сюда приехать было бы существенно выше, чем то, которое сегодня заявляется. Люди списываются между собой, и понимают, что если здесь такие бюрократические препоны, то лучше не пытаться", - сказал парламентарий, инициировавший ряд законопроектов, предусматривающих упрощение процедур, связанных с предоставления российского гражданства проживающим за рубежом соотечественникам, имеющих гражданство другой страны, а также приехавших в РФ соотечественникам, имеющим другое гражданство.

По оценке К.Затулина, оптимизация формальных процедур позволила бы рассчитывать, что значительная часть русскоязычного населения стран Средней Азии была бы более активна в своём стремлении получить российское гражданство.

Что касается украинских граждан, начавших приезжать в РФ после событий 2014 года, то по оценкам парламентария, снятие излишне бюрократических процедур значительно расширило бы их численность

К.Затулин отметил, что среди его предложений - возможность предоставлять гражданство РФ не только тем, кто уже переехал на российскую территорию, но и тем соотечественникам, которые постоянно проживают за рубежом.

7 июня президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил о необходимости существенно упростить процедуру получения российского гражданства, прежде всего соотечественниками.

"Я глубоко убежден в том, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства", - сказал тогда В.Путин.

"В этой сфере точно совершенно должны быть приняты серьезные кардинальные меры с учетом, конечно, интересов граждан РФ, проживающих в тех или иных регионах, и имея в виду ситуацию на рынке труда", - сказал президент.

В.Путин отметил, что такие решения будут иметь и гуманитарное, и экономическое измерение.

"Речь, прежде всего, идет о людях, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющих русским языком, желающих работать в нашей стране, имеющих соответствующие компетенции", - сказал В.Путин.