В ФНПР выступили с комплексом предложений, связанных с пенсионным вопросом

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Федерация независимых профсоюзов России считает, что до перехода к решению вопроса о повышении пенсионного возраста необходимо принять целый пакет законов, совершенствующих российскую пенсионную систему, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

"Мы считаем, что этот законопроект (по изменениям в пенсионное законодательство, предложенный кабмином - ИФ) только частично затрагивает вопросы совершенствования пенсионной системы РФ. (...) Этот законопроект должен в дальнейшем рассматриваться исключительно в пакете (с другими - ИФ), и, не оформив соответствующие законопроекты, мы как общество, как законодатели, как правительство не должны идти дальше. (...) Без этого мы не придем к успеху, и не будет реального совершенствования пенсионной системы в нашей стране", - заявил М.Шмаков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

По его словам, самые главные факторы для повышения пенсий - это повышение заработной платы работников, занятых в экономике, и исключение накопительного элемента из государственного обязательного пенсионного страхования.

Глава ФНПР считает, что 6%, перечисляемые на накопительную часть, "вымывают из бюджета Пенсионного фонда одну треть". "Поэтому возврат этих средств в солидарную систему позволит сразу поднять пенсии достаточно серьезно, а не говорить о каких-то небольших суммах повышения пенсий", - пояснил он.

Он подчеркнул, что повышение пенсий не ограничивается их индексацией на уровне высших инфляций, так как этого недостаточно. Глава федерации профсоюзов напомнил, что в 2012 году в РФ была принята стратегия совершенствования пенсионной системы, в соответствии с которой необходимо было принять ряд решений, чтобы пенсии реально повышались у сегодняшних пенсионеров.

М.Шмаков подчеркнул, что все предложения ФНПР относятся прежде всего к государственному обязательному пенсионному страхованию, тогда как сфера деятельности Пенсионного фонда РФ гораздо шире, но большинство россиян пользуется именно этой схемой. Предложения профсоюзов были направлены в правительство в рамках работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По его словам, утверждение, что Пенсионный фонд нуждается в ежегодных дотациях из федерального бюджета, неточны, "потому что Пенсионный фонд сбалансирован, и доходов страховой части Пенсионного фонда на сегодняшний день вполне хватает для того, чтобы выплачивать пенсии на сегодняшнем уровне". "А то, что они нуждаются в резком увеличении, эти пенсии, это абсолютно точно", - сказал глава ФНПР.

Среди предложений ФНПР: изменение ситуации на рынке труда за счет создания высокотехнологичных рабочих мест, сокращение доли живого труда, обеспечение гибкой занятости по возрасту, создание систем перманентной подготовки кадров.

"И в рамках этой программы необходимо предусмотреть рабочие места, адаптированные для высоковозрастных категорий работников, а также гарантировать первое рабочее место для выпускников профессиональных учебных заведений, то есть тех, кто получил высшее и среднее профессиональное образование", - сказал он.

Кроме того, по словам М.Шмакова, должна быть пересмотрена политика оплаты труда для повышения зарплаты, особенно в категориях средней и высшей средней, а также ратифицирована в полном объеме Конвенция Международной организации труда № 102 (о минимальных нормах социального обеспечения).

Также необходимо провести кодификацию действующих нормативно-правовых актов в области пенсионного обеспечения и законодательно утвердить Пенсионный кодекс Российской Федерации, добавил глава ФНПР.

"Потому что сегодня это разбросано по множеству законов, и сводной такой таблицы не существует, поэтому легко манипулировать общественным мнением. И самое главное, сама пенсионная система тоже путается во всех этих законодательных моментах", - пояснил М.Шмаков.

По его словам, необходимо пересмотреть методику определения прожиточного минимума с целью его оптимизации и возможности использования как реального целевого ориентира уровня минимальной оплаты труда и пенсионного обеспечения. "Потому что сегодняшняя методика определения прожиточного минимума, как известно, была разработана еще в 50-х годах прошлого столетия, модернизирована в 1992 году и принята на восемь месяцев для преодоления экономического спада, но действует до сих пор с минимальными поправками", - напомнил М.Шмаков.

Вместе с тем необходимо, по мнению профсоюзов, провести реформирование системы обязательного пенсионного страхования, предусматривающее создание пенсионных подсистем для страхования различных категорий работников с учетом характера оплаты их труда, прекращение практики льгот по оплате страховых взносов, а также унификацию порядка назначения и получения пенсии. "Для всех категорий наемных работников, включая государственных служащих, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации", - отметил М.Шмаков.

Также ФНПР предлагает оптимизировать страховой тариф на пенсионное страхование путем приведения его величины в соответствие с обязательствами перед застрахованными лицами. Еще одним необходимым элементом преобразования пенсионного законодательства является подготовка для него экономического обоснования, подтверждающего реальное и качественное увеличение пенсий.

Очень важным, по мнению НПФР, является соединение вопросов предоставления качественной медицинской помощи и продления активной трудовой жизни высоковозрастной категории работников.

"Указанные проблемы и моменты должны быть оформлены соответствующими законопроектами, и только по результатам их рассмотрения и подсчета мы можем возвратиться или нужно будет возвращаться к вопросу повышения пенсионного возраста. Надо повышать, не надо повышать - это все должно быть показано не на пальцах, а путем расчетов", - резюмировал М.Шмаков.

Кроме того, глава ФНПР Михаил Шмаков заявил, что Федерация независимых профсоюзов России будет готова координировать свои действия с политическими партиями по поводу изменений в пенсионное законодательство в случае, если партии проявят готовность поддержать позицию профсоюзного движения, но на данный момент таких предложений нет.

"Ни одна партия не предложила поддержать наши предложения. Поэтому, собственно, зачем нам с партиями консолидироваться? У них свои политические цели, у каждой партии. У кого-то деструктивные, у кого-то конструктивные, у кого-то популистские", - сообщил М.Шмаков.

По его словам ФНПР предлагает "конкретные меры по совершенствованию пенсионной системы". "И со всеми, кто готов поддержать наши предложения, мы готовы координировать наши усилия", - сказал М.Шмаков.

"Но сейчас мы не получали никаких предложений и ни с кем не координируемся", - заявил глава ФНПР, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Касаясь вопроса о взаимодействии с партией "Единая Россия", М.Шмаков сказал: "Мы не отказываемся от взаимодействия, которое у нас было раньше с партией "Единая Россия". Мы считаем это взаимодействие взаимополезным. Что касается данной ситуации, то у нас разные взгляды. Можно предположить, что взгляды разные потому, что партия официально своё отношение к этому законопроекту не высказала", - сказал глава профобъединения.

"Мы предполагаем, что они ("Единая Россия") будут это поддерживать. По, крайней мере, в первом чтении данный законопроект (поддерживать - ИФ)", - пояснил он.

ФНПР является крупнейшим российским профсоюзным объединением, в членских организациях которого состоит более 20 млн человек.