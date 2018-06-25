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Самолеты-амфибии с бронированным дном вылетят 3 июля из Самары в арктическую кругосветку

Участники экспедиции планируют провести зондирование земли с малых высот, атмосферы и воды в морях и реках, медико-биологические эксперименты и нанотехнологические исследования

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Северный кругосветный перелет на легких самолетах-амфибиях стартует 3 июля в Самаре в рамках Российской арктической экспедиции "Север Ваш". Кругосветный перелет охватит девять стран, займет около полутора месяцев, и будет проходить на высотах от 1000 до 3000 метров на скорости 200 км/час.

Среди задач экспедиции - изучение возможностей человека в экстремальных условиях.

АРКТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

"В ходе перелета над Северным Ледовитым океаном будет около 50 остановок и посадок", - сообщил в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" директор Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, частный пилот Андрей Иванов.

Он уточнил, что "15 посадок будет по северным территориям России, в Тюмени, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Сахе (Якутия) и Чукотке, затем шесть посадок на Аляске, девять в Канаде, две в Гренландии, три в Исландии, одна - в Великобритании, две в Норвегии, затем одна в Швеции, две в Финляндии, и наконец, опять в России пять посадок".

Экспедицию, в которой семь участников, возглавляет Герой России, летчик-космонавт, глава городского округа Звездный городок Валерий Токарев.

ПРОГРАММА КРУГОСВЕТКИ

Научным руководителем экспедиции является космонавт-исследователь, Герой Советского Союза член-корреспондент РАН Олег Атьков.

"Наша работа, в том числе и моя, будет заключаться в том, чтобы собирать данные о работоспособности человека в довольно жестких, практически экстремальных условиях Таких факторов будет много", - сказал на пресс-конференции О.Атьков.

Среди работ, которые планирует провести участники перелета, зондирование земли с малых высот, а также исследование атмосферы и воды в морях и реках. Во время экспедиции также планируется провести медико-биологические эксперименты и нанотехнологические исследования.

АМФИБИИ С БРОНИРОВАННЫМ ДНОМ

Участникам экспедиции предстоит лететь на современных легкомоторных самолетах-амфибиях российского производства Ла-8 и Borey, производящихся на предприятии НПО "Аэроволга".

Ла-8 способен перевозить восемь человек, и преодолевать без посадки расстояния до 2 тыс. км со скоростью 220 км/час на высотах от 150 до 4000 метров. Borey представляет собой двухместный самолет, предназначенный как для широкого частного использования, так и для применения в авиации общего назначения. Самолет может набрать ту же высоту, что и Ла-8, но дальность полета и скорость у него ниже.

Перелет на этих машинах позволит оценить качество российских технологий, используемых в малой авиации, считают участники экспедиции.

"Самолет уникален в том плане, что у него бронированное дно. Это надежно всегда в случае вынужденной посадки на воду практически без последствий. Если возникает необходимость вынужденной посадки в поле или в лесу, то в отличие от обычного самолета, экипаж в такой машине оказывается практически в бронированной капсуле. А это повышает шансы на благоприятный исход", - отмечает летчик-испытатель, командир линейно-испытательного отряда ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" Владимир Евстафьев.

Организаторы проекта считают, что перелет позволит наглядно продемонстрировать достижения России в гидроавиации. "Мы хотим привлечь внимание к тому, что в России производятся летальные аппараты самого разного типа, в том числе, такие маленькие, как Borey", - отмечает В.Токарев.

По его словам, экспедиция финансируется не на средства госбюджета, а за счет собственных и спонсорских средств.

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