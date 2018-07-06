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Пресс-центр

Каждый второй выпускник колледжа провалился на независимом профессиональном экзамене - организаторы

Стартовавший в России экзамен позволяет оценить уровень подготовки студента к будущей профессии и получить выпускнику наряду с дипломом "свидетельство профпригодности"

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - В России стартовал эксперимент, в рамках которого выпускники колледжей и техникумов бесплатно сдают независимый экзамен и получают вместе с обычным дипломом "свидетельство профпригодности".

"Мы совместили две процедуры - процедуру итоговой аттестации, к которой привыкли организации среднего профессионального образования, и процедуры независимой оценки квалификации. Это профессиональный экзамен, который проводится работодателями - точнее, специальными Центрами оценки квалификаций - по лекалам работодателей", - сказал гендиректор Национального агентства развития квалификаций, член национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Александр Лейбович на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

Он пояснил, что работодатели по опросам не довольны квалификацией выпускников колледжей - просто диплом не гарантирует, что вчерашнего студента с "корочкой" не придется доучивать. Профессиональный экзамен помогает оценить, насколько выпускник действительно владеет профессией.

Эксперимент по проведению такого экзамена начался весной этого года, его проводит национальный совет при президенте по профессиональным квалификациям совместно с субъектами РФ и при поддержке Минтруда и Национального агентства по развитию квалификаций. Если выпускник успешно проходит экзамен, ему бесплатно выдается документ о его профессиональном уровне - свидетельство о квалификации. Этот документ снабжен QR-кодом, и информация о нем есть в специальном реестре, так что любой работодатель может проверить его подлинность.

"Студент, выходя на рынок труда, получает новые возможности, которых нет просто на основе диплома", - резюмировал А.Лейбович.

Тем не менее, пока практика показывает, что независимый профессиональный экзамен трудно дается выпускникам: в эксперименте уже принял участие 271 студент из восьми регионов России и 36 колледжей, но успешно пройти испытание и получить свидетельство смогли лишь 56,5% участников. Проект, как ожидается, будет продолжен и в следующем году - организаторы отмечают рост числа желающих подключиться к инициативе.

Пресс-центр
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