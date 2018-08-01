Пресс-центр

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ относит решение жилищной проблемы к главным пунктам своей программы

Вадим Кумин считает, что необходимо сломать хребет крупному строительному бизнесу

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Кандидат в мэры Москвы от КПРФ, лево-патриотических сил и Альянса зеленых Вадим Кумин заявил, что решение жилищных проблем москвичей - это один из главных пунктов его предвыборной программы, а также пообещал отменить повышение пенсионного возраста.

Представляя на пресс-конференции в "Интерфаксе" свою программу "Москва - это люди", с которой идет на выборы, В.Кумин отметил: "Москва сегодня активно застраивается и перестраивается. Но без учета мнения самих горожан. Социальное жилье почти не строится. Необходимо сломать хребет крупному строительному бизнесу, который себя очень вольготно здесь чувствует".

Он подчеркнул, что решение этих проблем является первым пунктом его программы. В ней также говорится, что "город должен принять на себя всю полноту ответственности за программу реновации, и в эту программу также должны попасть все те, кто стоят в очереди на жилье".

По словам кандидата, необходимо также решать вопрос с повышенными ценами на коммунальные услуги и на капремонт. "В течение шести месяцев мы всех разгоним, наведем порядок. Там, где в других регионах строят за рубль, Москва строит за три-четыре рубля. Необходимо провести тотальный аудит сферы ЖКХ с чисткой "присосавшихся" к коммуналке организаций - сразу появится возможность кардинально снизить тарифы на электричество, газ и воду", - сказал В.Кумин.

Кроме того, по мнению кандидата, "мэрия должна применить весь свой политический ресурс, чтобы отменить повышение пенсионного возраста". "И мы, когда придем к власти, это сделаем", - добавил он.

В.Кумин также выступил против проводимой в столице "оптимизации медицинских организаций, тем более в пользу частных компаний", заявил о необходимости вести борьбу с коммерциализацией дошкольного, начального и среднего образования и ЕГЭ, высказался за недопущение закрытия и перепрофилирования как научных учреждений, так и еще оставшихся в городе промышленных территорий, поддержал проекты строительства мусоросжигательных заводов и поддержки малого бизнеса в столице.

В свою очередь, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, принявший участие в пресс-конференции, отметил, что представленная программа "выстраданная, построена на опыте участия кандидатов от КПРФ и на выборах в Госдуму", но все шансы выполнить ее сегодня имеет только В.Кумин.

Пресс-центр
"Князя Владимира" покажут в Севастополе в День крещения Руси"Князя Владимира" покажут в Севастополе в День крещения Руси
8 млн рублей выделяет правительство Москвы на реализацию этого проекта, называя это вкладом в город, который является одним из символов русской культурыПодробнее
Жуков, Яровая и Крашенинников вошли в первую тройку рейтинга КПД ГосдумыЖуков, Яровая и Крашенинников вошли в первую тройку рейтинга КПД Госдумы
"Коэффициент полезности депутатов Госдумы" составлялся по четырем индексам: работа в парламенте, рейтинг народного голосования, медиаактивность и экспертная оценка работы депутатов в регионахПодробнее
Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР настроен на победу во втором туре выборовКандидат в мэры Москвы от ЛДПР настроен на победу во втором туре выборов
Михаил Дегтярев выступает за перенос промпроизводств за пределы Москвы, обещает вернуть бесплатные парковки и направить на соцподдержку доходы от туризмаПодробнее
Более 160 тысяч москвичей изъявили желание проголосовать в Подмосковье на выборах мэра столицыБолее 160 тысяч москвичей изъявили желание проголосовать в Подмосковье на выборах мэра столицы
Формирование "дачных" избирательных участков за пределами Москвы направлено на обеспечение конституционных прав граждан, а не на повышение явки, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин ГорбуновПодробнее
Кандидат в мэры Москвы от КПРФ обещает вернуть "лужковские надбавки" к пенсиямКандидат в мэры Москвы от КПРФ обещает вернуть "лужковские надбавки" к пенсиям
Вадим Кумин планирует в ближайшее время обратиться с открытым письмом к премьеру РФ с четким планом действий в случае избрания мэром столицыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотохроника 31 июля6 фото

Фотохроника 31 июля

Фотохроника 30 июля7 фото

Фотохроника 30 июля

Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото

Фестиваль "Архстояние-2018"

День ВМФ в России8 фото

День ВМФ в России

"Кровавое" затмение Луны6 фото

"Кровавое" затмение Луны

Фотохроника 27 июля6 фото

Фотохроника 27 июля

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 26 июля6 фото

Фотохроника 26 июля

Финал чемпионата мира-201812 фото

Финал чемпионата мира-2018

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

Трусы вверх!8 фото

Трусы вверх!

Россия празднует победу сборной13 фото

Россия празднует победу сборной

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ9 фото

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

День мертвых в Москве5 фото

День мертвых в Москве

Фотохроника 29 июня7 фото

Фотохроника 29 июня

Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Россия - Саудовская Аравия8 фото

Россия - Саудовская Аравия

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

Забег зомби-ран в Сокольниках11 фото

Забег зомби-ран в Сокольниках

"Евровидение-2018"12 фото

"Евровидение-2018"

Гости 71-го Каннского кинофестиваля13 фото

Гости 71-го Каннского кинофестиваля

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке13 фото

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке

Ушел из жизни Олег Табаков13 фото

Ушел из жизни Олег Табаков

Mercedes-Benz Fashion Week Russia7 фото

Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаВ миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаВ РоссииМаксимальная прибавка работающим пенсионерам за 2017 год составит 235 рублейВ РоссииСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаВ миреПочти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеВ РоссииСотрудники магаданской колонии осуждены за игнорирование издевательств над заключенным

Украинский боксер Усик, победивший россиянина Гассиева, отказался от госнаграды

Премьер-министр Украины после поединка заявил, что будет инициировать присвоение Усику звания Героя Украины Подробнее

Следствие заподозрило владельца "Суммы" в лоббировании интересов через Шохина-младшего

"Спартак" обнародовал заявку на квалификацию Лиги чемпионов

Adidas завершит сотрудничество с Федерацией футбола Ирана из-за санкций США

Счетная палата пока не будет проводить проверку РКК "Энергия"

Мотоцикл проекта "Кортеж" поступит в продажу под брендом "Иж"

Нашелся похищенный из "Булгаковского дома" кот Бегемот

Следствие решило, что обвиняемый в госизмене Кудрявцев передал секреты по электронной почте

Следствие решило, что обвиняемый в госизмене Кудрявцев передал секреты по электронной почтеПо материалам дела, секретные данные были получены одной из стран НАТО Подробнее

Мужчина в приморском селе застрелил трех человек и покончил с собой

В Коми арестовали бывшего замдиректора "Комиэнерго" Вылегжанина

Мосгорсуд оставил под арестом активы и банковские счета компаний по делу братьев Магомедовых

Эксперт не исключил, что России в этом году придется покупать пшено

В последнее время РФ столкнулась с резким сокращением посевных площадей под просом Подробнее

Памфилова раскритиковала идею главы избиркома Петербурга о дресс-коде и пении гимна РФ

Банк "Открытие" собрался реструктурировать часть долга "Интеко" перед Сбербанком

В Германии ожидается самый низкий урожай пшеницы за 15 лет из-за жары и засухи

Российских журналистов за день до гибели в ЦАР задерживала полиция

В Таджикистане осудили членов группировки, планировавших теракт против военных РФ

Трамп призвал генпрокурора положить конец "Рашагейту"

ЦБ понизил прогноз прибыли банков РФ в 2018 году

Маршрутки перестанут останавливаться по требованию в Петербурге с июля 2020 года

Ласицкене, Шубенков и Лысенко стали претендентами на звание лучших легкоатлетов Европы в июле

Власти Подмосковья заявили о работах по дегазации на всех работающих полигонах в регионе

Следователь рассказал о водителях и охранниках во главе юрлиц группы "Сумма"

Кудрин рассказал о сокращении числа чиновников в России на треть благодаря цифровизации

Москвичи приносят к Дому журналиста цветы в память о погибших в ЦАР россиянах

Следствие ужесточило обвинение сбежавшим за рубеж фигурантам дела братьев Магомедовых

Следствие ужесточило обвинение сбежавшим за рубеж фигурантам дела братьев МагомедовыхСтало известно, что бывший финансист "Суммы" Александр Кабанов был заключен под стражу почти за два месяца до ареста владельцев группы Подробнее

Василий Березуцкий рассказал о последствиях долгой карьеры в футболе для здоровья

"Мы калечили свое здоровье. Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьезным нарушениям", - сказал спортсмен Подробнее

Инфляция в России оказалось нулевой вторую неделю подряд

Следствие направило за рубеж запросы по делу владельцев группы "Сумма"

Родственники жертв пожаров в Греции подали иски против чиновников, пожарных и полиции

Адвокат обвиняемого в госперевороте генсека ОДКБ попросил власти Армении отпустить его в Москву

Российский суд взыскал с Norex еще 53 млн рублей по иску "Роснефти"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru