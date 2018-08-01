Кандидат в мэры Москвы от КПРФ относит решение жилищной проблемы к главным пунктам своей программы

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Кандидат в мэры Москвы от КПРФ, лево-патриотических сил и Альянса зеленых Вадим Кумин заявил, что решение жилищных проблем москвичей - это один из главных пунктов его предвыборной программы, а также пообещал отменить повышение пенсионного возраста.

Представляя на пресс-конференции в "Интерфаксе" свою программу "Москва - это люди", с которой идет на выборы, В.Кумин отметил: "Москва сегодня активно застраивается и перестраивается. Но без учета мнения самих горожан. Социальное жилье почти не строится. Необходимо сломать хребет крупному строительному бизнесу, который себя очень вольготно здесь чувствует".

Он подчеркнул, что решение этих проблем является первым пунктом его программы. В ней также говорится, что "город должен принять на себя всю полноту ответственности за программу реновации, и в эту программу также должны попасть все те, кто стоят в очереди на жилье".

По словам кандидата, необходимо также решать вопрос с повышенными ценами на коммунальные услуги и на капремонт. "В течение шести месяцев мы всех разгоним, наведем порядок. Там, где в других регионах строят за рубль, Москва строит за три-четыре рубля. Необходимо провести тотальный аудит сферы ЖКХ с чисткой "присосавшихся" к коммуналке организаций - сразу появится возможность кардинально снизить тарифы на электричество, газ и воду", - сказал В.Кумин.

Кроме того, по мнению кандидата, "мэрия должна применить весь свой политический ресурс, чтобы отменить повышение пенсионного возраста". "И мы, когда придем к власти, это сделаем", - добавил он.

В.Кумин также выступил против проводимой в столице "оптимизации медицинских организаций, тем более в пользу частных компаний", заявил о необходимости вести борьбу с коммерциализацией дошкольного, начального и среднего образования и ЕГЭ, высказался за недопущение закрытия и перепрофилирования как научных учреждений, так и еще оставшихся в городе промышленных территорий, поддержал проекты строительства мусоросжигательных заводов и поддержки малого бизнеса в столице.

В свою очередь, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, принявший участие в пресс-конференции, отметил, что представленная программа "выстраданная, построена на опыте участия кандидатов от КПРФ и на выборах в Госдуму", но все шансы выполнить ее сегодня имеет только В.Кумин.