Проекты парка аттракционов и гостиниц представит Геленджик на форуме в Сочи

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Геленджик (Краснодарский край) представит на международном инвестиционном форуме в Сочи пять инвестпроектов, сообщает пресс-служба администрации города.

"Потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с проектами по строительству новых гостиниц, тематического парка аттракционов и магазина строительных материалов на территории муниципалитета", - говорится в сообщении.

Сегодня город реализует несколько проектов из сфер жилищного строительства и развития курортно-туристской инфраструктуры. Строятся жилой комплекс "Черноморский 2" в районе Толстого мыса, вторая очередь гостиничного комплекса "Приморье" и другие объекты.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля.