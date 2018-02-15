Орешкин призвал решить в ближайшие годы проблему регионального протекционизма

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Властям следует в ближайшем будущем решать проблему регионального протекционизма в РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"У нас, я считаю, есть в стране такая серьезная проблема, с которой нам надо в ближайшие годы справляться - региональный протекционизм. У нас часто регионы, ограничивая систему госзакупок, различные инвестиционные соглашения заключая, говорят: "Давайте все делайте у нас, здесь мы будем делать все - полный цикл", - сказал Орешкин в ходе пленарного заседания Сочинского инвестиционного форума.

"Максимальная производительность всегда достигается с точки зрения специализации. Если ты специализируешься на том, что у тебя получается лучше всего, то экономика в целом, мир в целом становится сильнее и лучше", - сказал Орешкин.

"Вот у меня один знакомый рассказывал историю. Он с американцами как раз про производительность труда и про специализации общался, и ему американец сказал следующую вещь: "Знаешь, в чем у нас разница большая? У вас в России один человек бутылку водки открывает, он же разливает, а у нас один ее открывает, второй разливает, но каждый из них делает это лучше всех в мире", - добавил министр.

В качестве примера регионального протекционизма Орешкин привел ситуацию в цементной отрасли.

"Самое яркое проявление этой истории - это цементная отрасль, где каждый региона обязательно хочет иметь свой цементный завод в своем регионе, чтобы не дай бог у соседей ничего не купить. Это привело к тому, что загрузка цементной отрасли ниже 50% - все понастроили, но загрузки и спроса адекватного нет", - заявил Орешкин.

"Важно понимать, что такие инвестиции к увеличению выпуска не приводят, здесь такой завод построил, а в соседнем он сразу закрылся, потому что производить ему нечего - эффект на экономику нулевой", - сказал глава Минэкономразвития.