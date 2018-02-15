Медведев счел вредным для конкуренции расширение госсектора в некоторых отраслях

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступил против расширения государственного сектора в ряде конкурентоспособных отраслей российской экономики.

"Очевидно, что значительная часть конкурентных отраслей находится под влиянием государственного сектора. Это, наверное, не очень хорошо", - сказал он в ходе пленарной дискуссии в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи-2018".

Более того, отметил глава правительства, в ряде сегментов этот государственный сектор продолжает расширяться.

"Приходят и говорят, давайте то или иное направление обязательно включим в госкорпорацию. Зачем, если это конкурентное направление?" - продолжил Медведев.

Одним из инструментов поддержания конкуренции глава правительства назвал приватизацию. Вместе с тем, он признал, что в РФ уже осталось не так много объектов для приватизации.

"У нас в значительной степени экономика уже приватизирована, но тем не менее приватизационные планы есть и на этот год", - добавил он.

Между тем, выступая на пленарном заседании, он подчеркнул, что государство не должно поддерживать неоправданную конкуренцию в регионах путем создания аналогичных производств в соседних субъектах при отсутствии реального спроса.

Премьер-министр отметил, что особенностью всех больших стран является то, что жизнь в различных регионах совершенно разная, однако ее необходимо улучшать.