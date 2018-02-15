Мантуров сообщил о возможном вхождении ОАК в состав "Ростеха" в 2018 году

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) может войти в состав госкорпорации "Ростех" до конца года, сообщил в четверг "Интерфаксу" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Рассчитываем, что в этом (году - ИФ)", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках вхождения корпорации в "Ростех"

В свою очередь, в пресс-службе "Ростеха" "Интерфаксу" сообщили, что госкорпорация выполнит задачи по принятию ОАК в свой контур в установленные сроки. "Решение за президентом и правительством - они определяют целесообразность и сроки. Если такие решения будут приняты, мы их, безусловно, выполним в те сроки, которые будут поставлены", - отметили в пресс-службе.

В начале февраля газета "Коммерсантъ" сообщила, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложенный Минпромторгом механизм вхождения ОАК в состав "Ростеха". "Госкорпорация вложит в капитал ОАК примерно 30 млрд рублей на программу создания среднего магистрального самолета МС-21", - написало издание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда подтвердил, что глава государства поддержал предложение о подключении "Ростеха" к финансированию создания среднемагистрального самолета МС-21, что может стать первым шагом к вхождению ОАК в состав госкорпорации. "Да, мог бы подтвердить", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

ОАК создана в 2006 году, занимается разработкой, производством, испытаниями и сопровождением эксплуатации авиационной техники гражданского и военного назначения. В настоящее время корпорация включает в себя около 30 предприятий.