Минэкономразвития и Минфину дали неделю на консенсус по инфраструктурной ипотеке

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Минфину предстоит снять разногласия по проекту инфраструктурной ипотеки в ближайшие дни.

"Надо обязательно договориться и представить мне окончательный вариант подходов к созданию инфраструктурной ипотеки. Это первое мое предложение по итогам сегодняшнего круглого стола, посвященного инфраструктурной ипотеке. И это даже не предложение, а поручение. Прошу в недельный срок внести мне окончательную версию", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на сессии Сочинского форума, посвященной инвестициям в инфраструктуру.

"Я когда собирался сюда приехать, мои коллеги мне сказали: на этот круглый стол вы не заходите. А я говорю: а чего? Очень много расхождений в позиции ведомств, могут не договориться. Я говорю: "Тогда я точно зайду", - рассказал премьер, и попросил главу Минэкономразвития Максима Орешкина и министра финансов Антона Силуанова "по этой теме договориться".

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, Минфин не поддержал разработанный Минэкономразвития план мероприятий по инфраструктурной ипотеке, в том числе предложение по созданию Фонда развития инфраструктуры. Позиция Минфина была изложена в письме, направленном в аппарат правительства и Минэкономразвития.