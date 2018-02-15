Медведев обсудил с бизнесменами налоги, приватизацию и экспорт

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Крупный бизнес на закрытой встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи поднимал разные темы - от налоговой нагрузки до приватизации и поддержки экспорта, сообщил журналистам один из ее участников, владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Налоги, нефть, приватизация... Просили премьера снизить налоги, увеличить прозрачность, поддержать экспорт, приватизировать то, что недоприватизировано", - сообщил он.

Медведев, по словам Евтушенкова, перечисленные вопросы назвал сложными, но обещал дать поручения по их проработке.

В свою очередь председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков рассказал, что представители бизнеса в ходе встречи в основном обсуждали вопросы поддержки экспорта.

"Вопросы развития экспорта обсуждались в основном, что сделать так, чтобы увеличить российский экспорт. Обсуждались вопросы возможных субсидий по экспорту, про несырьевой экспорт мы говорим", - сказал глава ВЭБа.

По его словам, также обсуждались варианты импорта технологий. "Место РЭЦ и других институтов", - добавил С.Горьков.

При этом вопрос возможных санкций не поднимался. "В основном экспорт и предсказуемость налоговой системы", - подчеркнул глава ВЭБа.

В свою очередь глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сообщил журналистам, что обсуждался широкий круг вопросов - "от ставки рефинансирования до поддержки экспорта".