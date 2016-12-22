ВКС усилили четырьмя полками систем С-400

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российская армия пополнилась четырьмя полками новейших систем ПВО С-400, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Воздушно-космические силы получили 139 современных летательных аппарата, еще четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", - сказал Шойгу в четверг на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.

Он также сообщил, что успешно завершились государственных испытания трех новых радаров высокой заводской готовности "Воронеж" - в Орске, Барнауле и Енисейске.

"В 2017 году они заступят на боевое дежурство. Проведена доработка трех действующих радиолокационных станций в Барановичах, Мурманске и Печоре с применением технологий высокой заводской готовности", - сказал Шойгу. Таким образом, отметил он, был увеличен боевой потенциал сил общего назначения.

"В Сухопутных войсках сформированы девять соединений, в том числе четыре мотострелковые и одна танковая дивизии. В войска поступило 2 930 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволило переоснастить еще две ракетных бригады, две зенитные ракетные бригады и два зенитных ракетных полка, одну бригаду специального назначения, 12 мотострелковых и танковых батальонов, три артиллерийских дивизиона", - сказал Шойгу.

По его словам, Сухопутные войска оснащены современным вооружением на 42%.