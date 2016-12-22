Шойгу пообещал закончить железнодорожный обход Украины к сентябрю 2017 года

Вопросы к ведомству возникли из-за претензий к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине Подробнее

В рамках расследования уголовного дела у сотрудников ювелирной компании проводят обыски Подробнее

Гендиректора завода "Адамаса" заподозрили в уклонении от уплаты 5 млрд руб. налогов

Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин Подробнее

Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам

Прокурор в ходе прений просил приговорить ее к пяти годам лишения свободы Подробнее

Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключения

22 декабря 13:16

Шойгу отчитался об уничтожении 35 тыс. боевиков в Сирии

Российские военные в Сирии совершили около 19 тыс. вылетов и нанесли 71 тыс. ударов по террористам Подробнее

22 декабря 12:43

Суд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу

Но решил снизить ей тюремный срок на месяц Подробнее

22 декабря 12:16

Генпрокуратура задумалась о заведении дел на чиновников из-за отравления "Боярышником"

По последним данным, в результате алкогольного отравления в Иркутской области скончались 72 человека Подробнее

22 декабря 12:03

Уходящий год запомнился россиянам ростом цен и избранием Трампа

В числе главных событий года участники опроса также назвали Олимпиаду в Рио и допинговый скандал Подробнее

22 декабря 11:31

Минэкономики не поддержало идею об акцизе на спирт для косметической продукции

Ранее замминистра финансов пояснял необходимость установления такого акциза недостаточностью контроля над оборотом спирта Подробнее

22 декабря 09:13

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 71