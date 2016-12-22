Путин заявил о превосходстве России над любым потенциальным агрессором

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но расслабляться не стоит, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, любого", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В то же время я хотел бы обратить внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий", - отметил глава российского государства.