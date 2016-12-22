Патриарх Кирилл назвал погибшего посла Карлова мучеником

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Убитый посол России в Турции Андрей Карлов окончил жизнь мученически и вписал свое имя в историю страны, заявил патриарх Кирилл.

"Жизнь Андрея Геннадьевича завершилась трагически. Он войдет в историю нашего Отечества как посол России, погибший на боевом посту. Таких совсем немного. Он будет среди таких героев навсегда в истории нашего народа. В человеческих жизненных категориях эта кончина его обессмертила", - сказал патриарх в четверг на отпевании Карлова в храме Христа Спасителя.

На заупокойном богослужении собралось несколько сотен человек, в том числе коллеги и родные дипломата.

Как отметил предстоятель РПЦ, есть еще одна категория - вечной жизни, где нет смерти. "Верим, что по нашим молитвам и особенно через мученическую кончину свою Андрей Геннадьевич войдет в это божественное царство славы, и на него прольется милость милосердного Бога", - сказал он.

Патриарх рассказал, что неоднократно встречался с Карловым, при его непосредственном участии в Пхеньяне 10 лет назад была построена русская церковь - первый в новейшее время и единственный христианский храм.

"Андрей Геннадьевич был человеком, всецело отдавшимся этим трудам. Именно при его непосредственном участии прекрасно завершилось строительство, были рукоположены мною два корейских священника и организована приходская жизнь", - отметил патриарх.

По словам патриарха, многие высказывали предположение, что открытие храма носило больше "протокольный смысл, чем реально пастырский и духовный", и если бы он стал местом только протокольных событий, то он не был бы храмом в полном смысле этого слова.

"Я сказал об этом Андрею Геннадьевичу, и он сказал, что в силу своих глубоких религиозных убеждений, таких же убеждений его супруги и многих других сотрудников посольства России в Пхеньяне этот храм при любых обстоятельствах будет местом молитвы. Замечательно, что одним из первых богослужений в этом храме было венчание господина посла с его супругой. Все это не могло не произвести большого впечатления на власти Кореи, общественность, и приход зажил своей жизнью", - заявил предстоятель РПЦ.

Патриарх добавил, что после этого встречался с Карловым много раз, в том числе во время визитов в Турцию.

"Я знаю, как он близко к сердцу принимал поддержку русских православных людей, живущих в Турции, как он стремился к строительству в Анкаре православного храма. И я убежден, что он бы добился своего, и храм был бы построен. Почему я делаю акцент на строительстве храмов? Потому что это свидетельствует о почившем как о человеке очень широкого взгляда на жизнь. Он не был узким мидовским специалистом, он не работал только в рамках узких инструкций. Он ясно понимал, что нужно, чтобы отношения России с другими государствами включали и духовную сферу", - сказал патриарх.