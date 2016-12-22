Ямальским кочевникам купили стадо оленей за 36 млн рублей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Семьи кочевников Ямальского района ЯНАО, лишившиеся своих оленей в результате летней вспышки сибирской язвы, получили всю необходимую помощь, в том числе новых животных, сообщает пресс-служба губернатора.

В общей сложности 45 семей потеряли более 2,4 тыс. оленей.

"Формирование структурно правильного стада оказалось непростой задачей. От привозных с соседних территорий стад отказались сразу, что было поддержано потомственными оленеводами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведенной работы с ямальскими предприятиями АПК был найден вариант подбора "своих" животных.

На их закупку правительство округа выделило 36 млн рублей.

110 ведущих оленей закупили в племенном хозяйстве "Ярсалинское". Остальных животных приобрели у оленеводов-частников.

"На сегодняшний день все тундровики обеспечены тем количеством оленей, которое они имели до трагических событий уходящего года", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, 25 июля в Ямальском районе ЯНАО был введен карантин в связи с гибелью оленей от сибирской язвы. Всего погибло более 2,3 тыс. животных. Возбудитель сибирской язвы обнаружен у 23 человек, 12-летний мальчик скончался.

Власти Ямала пообещали купить тундровикам новых оленей. Кроме того, для оказания помощи кочевникам, чье имущество было уничтожено для предупреждения распространения сибирской язвы, было выделено 90 млн рублей.