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Ямальским кочевникам купили стадо оленей за 36 млн рублей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Семьи кочевников Ямальского района ЯНАО, лишившиеся своих оленей в результате летней вспышки сибирской язвы, получили всю необходимую помощь, в том числе новых животных, сообщает пресс-служба губернатора.

В общей сложности 45 семей потеряли более 2,4 тыс. оленей.

"Формирование структурно правильного стада оказалось непростой задачей. От привозных с соседних территорий стад отказались сразу, что было поддержано потомственными оленеводами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведенной работы с ямальскими предприятиями АПК был найден вариант подбора "своих" животных.

На их закупку правительство округа выделило 36 млн рублей.

110 ведущих оленей закупили в племенном хозяйстве "Ярсалинское". Остальных животных приобрели у оленеводов-частников.

"На сегодняшний день все тундровики обеспечены тем количеством оленей, которое они имели до трагических событий уходящего года", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, 25 июля в Ямальском районе ЯНАО был введен карантин в связи с гибелью оленей от сибирской язвы. Всего погибло более 2,3 тыс. животных. Возбудитель сибирской язвы обнаружен у 23 человек, 12-летний мальчик скончался.

Власти Ямала пообещали купить тундровикам новых оленей. Кроме того, для оказания помощи кочевникам, чье имущество было уничтожено для предупреждения распространения сибирской язвы, было выделено 90 млн рублей.

Теги: ЯНАО
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