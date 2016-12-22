Три новые подлодки и два фрегата пополнят Черноморский флот в 2017 году

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Три новых подводных лодки поступят на Черноморский флот в 2017 году, сообщил командующий ЧФ Александр Витко.

"В 2017 году мы примем три подводные лодки и два фрегата", - сообщил сказал он в четверг журналистам в Москве на расширенной коллегии Минобороны РФ. Он назвал две из планируемых к принятию подводных лодок: "Краснодар" и "Старый Оскол".

"На флот поступают новые корабли, в этому году мы приняли около 30 кораблей и судов, из них 10 - боевые корабли и катера", - сказал командующий.

Он также сообщил, что в 2016 году на ЧФ было сформировано новое объединение береговых войск.