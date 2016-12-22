Главком ВКС заявил о рекордной "налётанности" российских летчиков

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Около 340 тысяч часов налетали летчики Воздушно-космических сил в этом году, сообщил главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.

"В этом году Военно-воздушные силы выполнили налет как никогда - 340 тысяч часов. Это огромный объем работы, это налет на одного летчика не менее 120 часов", - сказал В.Бондарев в четверг.

По его словам, в течение года было проведено порядка 200 мероприятий по боевой подготовке в войсках.

Кроме того, ВСК приняли участие в 50 мероприятиях Вооруженных сил. "Это и участие в учениях "Кавказ-2016", внезапные проверки, и, естественно, участие в "Аавиадартсе", - пояснил главком.